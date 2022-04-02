Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Путин: Ответом Москвы и Минска недоброжелателям станет наращивание интеграции

Путин: Ответом Москвы и Минска недоброжелателям станет наращивание интеграции

Путин: Ответом Москвы и Минска недоброжелателям станет наращивание интеграции

17:46  Автор: Виктория Карташева


Источник: Kremlin.ru



Сейчас Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением, лучшим ответом на недружественные шаги ряда стран должно стать упрочение союзнических российско-белорусских связей. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в поздравительном послании ко Дню единения народов Белоруссии и России, сообщается на сайте Кремля. 

Послание было зачитано послом России в Белоруссии Борисом Грызловым во время торжественного мероприятия в рамках празднования дня единения народов двух стран, которое прошло в Минске в Большом театре оперы и балета. В качестве еще одного шага российский лидер назвал наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества на всех направлениях.

Путин также отметил особое значение координации усилий на международной арене, укрепления оборонного потенциала, а также проведения согласованной политики импортозамещения в промышленном, аграрном и других секторах экономики. При этом основной задачей, по его словам, по-прежнему является благополучная и безопасная жизнь граждан России и Белоруссии.


Читайте также:

• Володин: Жизнь показала, как важно укреплять Союзное государство • Матвиенко поздравила народы РФ и Белоруссии с 25-летием интеграции двух стран • США ввели санкции против 120 организаций из России и Белоруссии

«Символично, что к сегодняшнему празднику приурочено вручение премии Союзного государства в области науки и техники. Хотел бы от души поздравить ее лауреатов - ученых и инженеров наших стран, сотрудничающих в разработке и реализации важных программ и проектов», — подчеркнул российский президент.

Он также выразил надежду, что совместными усилиями государства смогут преодолеть любые трудности и преграды, и пожелал всем успехов и «всего самого доброго». 

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, жизнь показала, как важно укреплять Союзное государство. Ранее он подчеркнул, что стратегическое партнерство на основе взаимовыгодного сотрудничества и развитие интеграции во всех сферах способствуют росту благосостояния граждан. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь предложила сделать день единения народов нерабочим.



#международные отношения #Белоруссия

Ещё материалы: Владимир Путин


185
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Новые настройки Xbox позволят улучшить качество соединения на консолях
Новые настройки Xbox позволят улучшить качество соединения на консолях
Sony намерена конкурировать с Microsoft и покупать больше студий
Sony намерена конкурировать с Microsoft и покупать больше студий
Любовь Успенская поделилась радостной новостью о дочери
Любовь Успенская поделилась радостной новостью о дочери
Марина Хлебникова поделилась фото после пожара
Марина Хлебникова поделилась фото после пожара
Александр Васильев рассказал о ссоре с Лолитой Милявской
Александр Васильев рассказал о ссоре с Лолитой Милявской
Ксения Собчак высказалась о молчании Алла Пугачевой
Ксения Собчак высказалась о молчании Алла Пугачевой
Activision Blizzard показали новый геймплей Diablo IV из свежей сборки
Activision Blizzard показали новый геймплей Diablo IV из свежей сборки
Эти 4 игры удалят из Game Pass в середине апреля
Эти 4 игры удалят из Game Pass в середине апреля
Шайа Лабаф и Миа Гот впервые стали родителями
Шайа Лабаф и Миа Гот впервые стали родителями
Анна Семенович высказалась о проигрыше Валиевой на олимпиаде
Анна Семенович высказалась о проигрыше Валиевой на олимпиаде
Анастасия Решетова рассказала о финансовой зависимости от мужчин
Анастасия Решетова рассказала о финансовой зависимости от мужчин
Николай Басков высказался об Анне Нетребко
Николай Басков высказался об Анне Нетребко

Топ на сегодня

Миллион долларов за самолет и десять тысяч за военный автомобиль: сколько Украина будет платить за добровольно сданную технику оккупантов?
Миллион долларов за самолет и десять тысяч за военный автомобиль:
Слух: Microsoft рассматривает вопрос повышения цены Game Pass
Слух: Microsoft рассматривает вопрос повышения цены Game Pass
Дмитрий Певцов намерен наказать обидчиков
Дмитрий Певцов намерен наказать обидчиков
Иосиф Пригожин высказался о запрете въезда в Латвию артистам
Иосиф Пригожин высказался о запрете въезда в Латвию артистам
Том Уоррен показал «первоапрельскую» утечку игр Game Pass
Том Уоррен показал «первоапрельскую» утечку игр Game Pass

Еще по теме

Путин поздравил китайского лидера с Новым годом
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин отметил динамичное развитие отношений России и Казахстана
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко