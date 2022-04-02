Рогалик про братьев-металлистов Metal Tales: Overkill выйдет в апреле на Xbox





Изначально игра Metal Tales: Overkill должна была выйти на всех актуальных игровых платформах в апреле 2021 года. Но тогда релиз проекта не состоялся, и его перенесли. Теперь разработчики объявили новую дату выхода Metal Tales: Overkill — 22 апреля 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC.

Metal Tales: Overkill — это рогалик, в котором играть предлагается за братьев-металлистов. Главное оружие героев — их гитара. В игре будут процедурно-генерируемые уровни, три уникальные среды, восемь боссов и 15 типов врагов. Разработчики обещают хороший саундтрек и множество приятных отсылок, которые понравятся любителям рока.

Metal Tales: Overkill предлагает одиночное прохождение или кооператив на одной консоли — ниже можно посмотреть геймплей игры.

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