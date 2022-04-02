Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рогалик про братьев-металлистов Metal Tales: Overkill выйдет в апреле на Xbox

Рогалик про братьев-металлистов Metal Tales: Overkill выйдет в апреле на Xbox


Изначально игра Metal Tales: Overkill должна была выйти на всех актуальных игровых платформах в апреле 2021 года. Но тогда релиз проекта не состоялся, и его перенесли. Теперь разработчики объявили новую дату выхода Metal Tales: Overkill — 22 апреля 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC.

Metal Tales: Overkill — это рогалик, в котором играть предлагается за братьев-металлистов. Главное оружие героев — их гитара. В игре будут процедурно-генерируемые уровни, три уникальные среды, восемь боссов и 15 типов врагов. Разработчики обещают хороший саундтрек и множество приятных отсылок, которые понравятся любителям рока.

Metal Tales: Overkill предлагает одиночное прохождение или кооператив на одной консоли — ниже можно посмотреть геймплей игры.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Лунный день сегодня 2 апреля 2022 года
Лунный день сегодня 2 апреля 2022 года
Рогалик про братьев-металлистов Metal Tales: Overkill выйдет в апреле на Xbox
Рогалик про братьев-металлистов Metal Tales: Overkill выйдет в апреле
Фил Спенсер поблагодарил игроков на Xbox за поддержку и поздравления
Фил Спенсер поблагодарил игроков на Xbox за поддержку и поздравления
Дмитрий Певцов намерен наказать обидчиков
Дмитрий Певцов намерен наказать обидчиков
Иосиф Пригожин высказался о запрете въезда в Латвию артистам
Иосиф Пригожин высказался о запрете въезда в Латвию артистам
Слух: Microsoft рассматривает вопрос повышения цены Game Pass
Слух: Microsoft рассматривает вопрос повышения цены Game Pass
Игру Cloning Clyde на Xbox сейчас можно забрать бесплатно
Игру Cloning Clyde на Xbox сейчас можно забрать бесплатно
Виктория Боня посмеялась над зарплатой президента России
Виктория Боня посмеялась над зарплатой президента России
Ингеборга Дапкунайте эмигрировала в Бельгию
Ингеборга Дапкунайте эмигрировала в Бельгию
Миллион долларов за самолет и десять тысяч за военный автомобиль: сколько Украина будет платить за добровольно сданную технику оккупантов?
Миллион долларов за самолет и десять тысяч за военный автомобиль:
Tribes of Midgard получает рейтинг на Xbox, игра была эксклюзивом Playstation
Tribes of Midgard получает рейтинг на Xbox, игра была эксклюзивом
Версия Resident Evil 3 с оптимизацией до Xbox Series X | S получила возрастной рейтинг
Версия Resident Evil 3 с оптимизацией до Xbox Series X | S получила

Топ на сегодня

Полине Гагариной пожелала смерти известная певица
Полине Гагариной пожелала смерти известная певица
Илья Авербух прогнозирует в случае долгой изоляции смену гражданства фигуристов
Илья Авербух прогнозирует в случае долгой изоляции смену гражданства
Алексей Чадов в шоке о того, что попал в список неугодных на Украине
Алексей Чадов в шоке о того, что попал в список неугодных на Украине
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Рыбам
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Рыбам
Алексей Чадов заявил, что не намерен жениться на своей пассии
Алексей Чадов заявил, что не намерен жениться на своей пассии

Еще по теме

Разработчики Metal: Hellsinger отменили версию игры для Xbox One
Объявлено, что игра Cult of the Lamb выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S
Объявлено, что игра Imp of the Sun выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S
Aspire: Ina’s Tale выйдет на Xbox уже 17 декабря, новый трейлер игры