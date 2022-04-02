Роскомнадзор: YouTube игнорирует требования по удалению запрещенного контента

19:23 Автор: Виктория Карташева

Источник: РИА Новости

YouTube проигнорировал требования Роскомнадзора по удалению более 10 тысяч материалов экстремистского характера. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

В Федеральной службе подчеркнули, что видеохостинг не борется с распространением экстремистского характера с призывами к противоправным действиям в отношении граждан и военнослужащих ВС РФ, не ограничивает материалы экстремистских организаций, таких как: «Правый сектор»* и националистический полк «Азов» (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела).

«Всего на текущий момент, игнорируя требования Роскомнадзора, видеохостинг не удалил более 10 тысяч подобных запрещенных материалов», - говорится в сообщении.





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В то же время, если YouTube удалит противоправный контент, будет его модерировать и снимет ограничения с российских каналов, оснований для введения новых мер против платформы не будет, заявили в Роскомнадзоре.

Ранее член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди заявила, что представители YouTube людям поставили ультиматум: либо они молчат, либо лишаются монетизации. Кроме того, их каналы впоследствии могут закрыть. Политик утверждает, что автора могут наказать за тезис «Мы вместе с Россией».

* Запрещенная в России экстремистская организация

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