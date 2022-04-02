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Сергей Безруков рассказал об ужасной участи кинотеатров

Сергей Безруков рассказал об ужасной участи кинотеатров
Актер Сергей Безруков заявил, что большую часть кинотеатров закроют. Артист в «Телеграм» пожаловался, что многие российские кинотеатры могут быть закрыты в самое ближайшее время. Еще недавно он гордился тем, что прокатчиком его картины «Мистер Нокаут» является Disney, а сейчас вынужден искать замену. Как заметил Сергей Безруков, рынок покинул не только Disney, но и вся пачка голливудских мейджоров: SPPR, WDS и UPI, лишив зрителей «Бэтмена», «Морбиуса» и других фильмов. По его словам, кинотеатры, конечно, пытаются спасти ситуацию, возвращая на экраны старые ленты: от «Брата» до «Бумера», но это не поможет исправить печальную ситуацию.
Сергей Безруков - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Но давайте будем честны: 75-80% недосбора из-за блокбастеров вот так просто отечественным кино не закроешь. Поэтому часть залов уже законсервирована, а другая может оказаться на грани закрытия в самое ближайшее время. Мне, как человеку внутри профессии, конечно, тяжело за этим наблюдать. С другой стороны, хочется верить, что это станет отправной точкой для прорыва нашего кино», сказал Сергей Безруков. Напомним, что в российских кинотеатрах сейчас начинают показывать старые российские фильмы, которые когда-то собирали хорошую кассу. Правда, аншлагов на сеансах не наблюдается.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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