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Сергей Сафронов выиграл битву у экстрасенса

Сергей Сафронов выиграл битву у экстрасенса
39-летний иллюзионист Сергей Сафронов смог отстоять свою честь. Артист рассказал о конфликте с экстрасенсом Алиной Вердиш. Иллюзионист выиграл суд против 40-летней колдуньи. Скандал разгорелся в ноябре 2020 года. Алина опубликовала несколько роликов о том, как пыталась попасть на популярное шоу «Битва экстрасенсов». Вердиш заявила, что за победу на испытаниях ей пришлось заплатить Сергею более миллиона рублей. Но на проект она так и не попала, после чего призвала Сафронова к ответу. Многие пользователи Сети верили в победу Алины. После выхода трехсерийного фильма Бориса Соболева «Идущие к черту», где сами экстрасенсы и их помощники рассказали о системе подсказок, утверждения колдуньи звучали убедительно. К тому же, в представленных ею записях фокусник выдал не самые приятные слухи о звездах шоу-бизнеса. Однако суд отклонил иск Алины и встал на сторону Сергея.
Сергей Сафронов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «На сегодняшний момент мне удалось в трех судах одержать победу и доказать то, что ко мне не применимо слово взятка, а также то, что обвинения Вердиш являются всего лишь ее фантазиями и не имеют ничего общего с истиной», — заверил Сергей. Алину не привлекли к уголовной ответственности за клевету. Но Сафронов намерен и дальше добиваться наказания для оппонентки. «Суд не удовлетворил иск Вердиш. Это подтверждает, что сказанное ею не соответствует действительности. В дальнейшем я намерен через суд продолжить добиваться справедливости. А Вердиш наверняка продолжит снимать фейковые ролики, в которых с помощью вырванных из контекста фраз и монтажа будет множить грязь», — заверил иллюзионист. Он признался, что испытывает к Алине неприязнь. Сафронов указал на возраст экстрасенса и упрекнул ее в хайпе. «Вердиш даже в суде пыталась меня этим шантажировать. Но это у меня сейчас вызывает лишь чувство брезгливости и жалости к ней. В ее возрасте уже пора стать не «рыбой-прилипалой», которая цепляется к известным людям, чтобы «паразитировать» на их популярности, а создавать что-то благое и талантливое», — отметил экстрасенс. По словам Сергея, ситуация с Алиной его многому научила. По мнению друзей и членов семьи, фокусник всегда был добряком. Мягкий нрав мешал давать отпор обидчикам, считает телеведущий. «Честно говоря, мне было сложно бороться за себя, и я практически всегда прощал своих обидчиков. Но в этой ситуации я не намерен прощать «подмену фактов личным мнением» и столь циничное преследование меня и моей семьи. Поэтому я намерен одержать победу не только в суде по гражданским делам, но и привлечь данную «охотницу за славой» к уголовной ответственности», — сказал Сергей. Он жалеет, что достижение его цели займет приличное количество времени. Но Сафронов заверил, что не боится трудностей и уже работает над этим в правовом поле, а если нужно, то и до Верховного суда дойдет. Сафронов также поблагодарил друзей, которые поддержали его в сложный период. Иллюзионист победил онкологическое заболевание — злокачественную опухоль лимфатической системы. «Спасибо за то, что поняли и поддержали меня в этот сложный период жизни! Это помогло мне бороться с онкологией, придало сил, мудрости, и я вновь научился верить в людей», — добавил Сергей в беседе с «КП».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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