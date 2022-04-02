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Шайа Лабаф и Миа Гот впервые стали родителями

Шайа Лабаф и Миа Гот впервые стали родителями

Шайа Лабаф и Миа Гот стали родителями — 1 апреля пару заметили на прогулке по Пасадене (Лос-Анджелес) с новорожденным в детской коляске.

Слухи о беременности актрисы появились в ноябре прошлого года — в сети появились снимки папарацци, на которых был отчетливо виден ее округлившийся живот.

Отношения знаменитостей развивались бурно. Шайа и Миа познакомились на съемках фильма "Нимфоманка" (2013), а уже в 2016 году состоялась их свадьба. Однако брак продлился недолго — спустя два года супруги подали на развод.


Миа Гот на постере к фильму "Нимфоманка"
Шайа Лабаф на постере к фильму "Нимфоманка"

После разрыва с Гот Шайа непродолжительное время встречался с певицей Талий Дебретт Барнетт (также известной под псевдонимом FKA Twigs), которая впоследствии подала на актера в суд, обвинив его в абьюзивном поведении. По словам певицы, Шайа издевался над ней, применял физическое и психологическое насилие — например, однажды угрожал разбить машину, в которой они находились вдвоем, если она не признает, что любит его. Разбирательство по делу все еще продолжается.

Также у Лабафа была короткая связь с Маргарет Куэлли, дочерью актрисы Энди Макдауэлл, но начиная с 2020 года его снова стали замечать на свиданиях с Мией. Официальных заявлений о возобновлении отношений пара не делала.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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