Sony намерена конкурировать с Microsoft и покупать больше студий





В последние годы игровые компании стали разрастаться, а к лидерам в этом плане относятся и два держателя игровых платформ — Microsoft и Sony. Пока Nintendo говорит, что ей не интересна покупка новых студий, Microsoft и Sony намерены явно друг с другом конкурировать, в том числе и за интересные команды разработчиков.

Напомним, в начале года Microsoft объявила о покупке целого издательства Activision Blizzard, а через несколько недель стало известно, что Sony приобретает Bungie. При этом, ранее ходили слухи, что Microsoft тоже интересуется Bungie, но компании не смогли договориться по цене. Sony планирует и дальше покупать игровые команды, о чем объявил руководитель игрового направления японской компании — Джим Райан:

Мы планомерно расширяем свои студии, плюс растём сами за счёт приобретений других компаний. В течение 2021 года мы купили 5 студий, а сейчас завершаем покупку Bungie — и мы планируем ещё больше сделок. Это приводит нас к положительному циклу, в котором успех порождает успех.

Напомним, на этой неделе Sony представили аналог Game Pass, но они не планируют добавлять игры внутренних студий на старте в подписку.