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Том Уоррен показал «первоапрельскую» утечку игр Game Pass

Том Уоррен показал «первоапрельскую» утечку игр Game Pass


Количество фейковых и просто шутливых новостей в сети 1 апреля огромно. Игровые студии, издательства, компании и просто лидеры общественного мнения стараются тем или иным образом проявиться себя 1 апреля, опубликовав нечто шутливое.

Сегодня известный журналист The Verge Том Уоррен опубликовал список игр в Game Pass на апрель. Думается, нет необходимости объяснять, что это шутка — изображение, опубликованное Уорреном можно видеть выше, а ниже сам твит.


Стоит сказать, что Microsoft объявит о новых играх в Game Pass на начало апреля в начале следующей недели.

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По материалам: newxboxone

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