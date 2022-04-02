Том Уоррен показал «первоапрельскую» утечку игр Game Pass





Количество фейковых и просто шутливых новостей в сети 1 апреля огромно. Игровые студии, издательства, компании и просто лидеры общественного мнения стараются тем или иным образом проявиться себя 1 апреля, опубликовав нечто шутливое.

Сегодня известный журналист The Verge Том Уоррен опубликовал список игр в Game Pass на апрель. Думается, нет необходимости объяснять, что это шутка — изображение, опубликованное Уорреном можно видеть выше, а ниже сам твит.





Стоит сказать, что Microsoft объявит о новых играх в Game Pass на начало апреля в начале следующей недели.