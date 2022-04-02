Умерла от рака звезда "Чародеев" Александра Яковлева

Вадим Карасев

В возрасте 64 лет умерла советская и российская актриса Александра Яковлева (настоящая фамилия Иванес). Причиной смерти стал рак — звезда "Чародеев" перенесла более десятка химиотерапий, но победить болезнь не удалось.

Она сражалась до последнего. Мои самые искренние соболезнования родным. Они ее очень берегли. Помогали всеми силами. Она была очень разной, но при этом очень запоминающейся, необыкновенной: то жесткой, то хрупкой. Всегда очень глубокая,

— поделился с ТАСС режиссер Николай Лебедев.

Она действительно удивительная актриса, которая уже давно не появлялась на экране, но при этом все ее знают, помнят ее роли, потому что она действительно событие, явление в нашем кино, яркое явление. Звезда, настоящая звезда!

— добавил он в разговоре с РИА Новости.





Евгений Миронов и Александра Яковлева в фильме "Человек с бульвара Капуцинов"

Министр культуры России Ольга Любимова также выразила соболезнования в связи со смертью актрисы:

Многогранный талант, преданность избранному делу и яркая индивидуальность позволили ей стать одной из самых востребованных актрис нашей страны. Своим творчеством Александра Евгеньевна покорила миллионы зрительских сердец и добилась высокого профессионального признания. Каждая ее работа — истинный образец самоотдачи и искренности для зрителя.

Александра Яковлева родилась 2 июля 1957 года в Калининграде, в 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Ее дебютом в кино стала роль стюардессы Тамары в фильме Александра Митты "Экипаж" (1979). За свою карьеру актриса сыграла более чем в 30 картинах. Среди наиболее полюбившихся широкому зрителю — "Чародеи" (1982) Константина Бромберга и "Человек с бульвара Капуцинов" (1987) Аллы Суриковой.

Ольга Петелина