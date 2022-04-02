В Halo Infinite планируют добавить контент из сериала Halo





Сериал Halo стартовал успешно, согласно данным Paramount+, несмотря на не самые лестные отзывы от зрителей. Как отмечает студия 343 Industries, разработавшая Halo Infinite, она надеется, что сериал даст возможность получить новых игроков, которые заинтересуются проектом. Тем более, Halo Infinite не является эксклюзивом приставки Xbox, и сыграть в проект можно не только на консоли Microsoft, но и на PC.

В планах у 343 Industries добавить в игру Halo Infinite контент из сериала. Об этом рассказал менеджер по работе с общественностью студии Брайан Джаррард. В рамках интервью The Washington Post он заявил, что чуть позже в игре появится контент, который вдохновлен сериалом. Какой именно это будет контент — Брайан не уточнил. Однако он указывает, что не видит проблему в «разных вселенных и временных рамках» сериала и игры.

Напомним, сериал по Halo выходит по одной серии в неделю, сейчас зрителям доступны только 2 серии из 9 первого сезона. Тем не менее, сериал уже продлили на второй сезон.