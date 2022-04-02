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Валерия поздравила «лучшего мужчину на свете» с днем рождения

Валерия поздравила «лучшего мужчину на свете» с днем рождения
Певица Валерия поделилась совместным фото с Иосифом Пригожиным, которому сегодня  исполнилось 53 года. Сегодня празднует свой день рождения Иосиф Пригожин. Музыкальному продюсеру исполнилось 53 года. Со знаменательным событием его поспешила поздравить жена Валерия. Артистка поделилась трогательными пожеланиями в социальных сетях. Она призналась в любви Иосифу Игоревичу, назвав супруга лучшим мужчиной на свете и своим солнцем.
Валерия и Иосиф Пригожин «Сегодня День рождения у лучшего мужчины на свете. Солнце моё, люблю тебя! ❤️❤️❤️🎁🎁🎁»- призналась супругу в любви Валерия. Брак Валерии и Пригожина считается одним из самых крепких браков в отечественном шоу-бизнесе. Их союз существует уже более 18 лет. Пара познакомилась на работе. Совместное сотрудничество перешло в роман. Сам Иосиф Игоревич признавался, что влюбился в певицу с первого взгляда. Продюсер покорил исполнительницу вниманием и заботой. 5 июня 2004 года пара узаконила союз. У Пригожина трое взрослых детей от предыдущих браков — сын Дмитрий и дочери Даная и Елизавета. У Валерии есть дочь Анна и двое сыновей: Артемийи Арсений. Сам Иосиф Пригожин в свой день рождения поделился архивным детским фото.
Иосиф Пригожин в детстве «Спасибо маме и папе за сегодняшний день !!! ❤️❤️Мама была женщиной, а папа мужчиной, поэтому родился я. 😜😂😍🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🍰✌🏻»,  подписал снимок именинник. «С Днём Рождения, замечательный Муж, Отец и культ работник😘❤️🍾», поздравила Лолита Милявская. «С Днём Рождения, дорогой!❤️», присоединился Филипп Киркоров. «С днём рождения 🎁», написала Лера Кудрявцева. В октябре 2020-го Валерия призналась, их с Пригожиным отношения стали еще более романтичными за годы совместной жизни. «Сегодня все хорошее, что происходит со мной, я ценю еще больше, благодарна за каждое счастливое мгновение моей жизни. Вроде бы, живем вместе с мужем уже 17 лет, но сейчас в наших отношениях больше романтики, чем когда бы то ни было, и это настроение создаем мы себе сами. Конечно, разные бывают периоды у каждой пары, но знаю одно: над долгими отношениями надо трудиться», — делилась Валерия. В минувшем году в семье Валерии и Иосифа Игоревича произошло пополнение. 1 января 2021-го невестке певицы Лиана родила дочь от сына певицы Арсения Шульгина. Девочку назвали Селин. Бабушка и дедушка обожаю внучку. Они часто навещают малышку, чтобы провести с ней время. В социальных сетях продюсер и артистка рассказывают, как развивается их внучка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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