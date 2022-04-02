"Все приличные люди уже там": Евгений Понасенков прокомментировал решение Минюста о признании его "иноагентом"

Вадим Карасев

Министерство юстиции Российской Федерации пополнило реестр "иноагентов" (организаций и физлиц, получающих финансирование из‑за рубежа). В этот список вошел Евгений Понасенков — историк, блогер и герой многочисленных мемов, известный как "маэстро".

Я никакой не иноагент, я русский человек, коренной москвич. Все прекрасно знают, что я всегда отстаивал самое важное: закон РФ, Конституцию РФ. Мне не в чем себя упрекнуть. Нет никаких оснований для упреков: ни юридических, ни моральных, ни нравственных. Если бы меня слушали, то Россия была бы богатой, успешной и все было хорошо,

— прокомментировал это решение Понасенков в разговоре с Daily Storm.

Я буду делать то, что делал, правда на моей стороне, правда восторжествует. Я считаю, что вот я, в отличие от лицемеров, которые распиливают бюджет, я и есть настоящий патриот. Совершенно очевидно, <...> что в недалеком будущем именно такой подход и будет официальным. То, что я делал, мои заслуги будут оценены.





Он добавил, что еще не успел лично ознакомиться с расширенным списком "иноагентов", однако, по его мнению, "все приличные люди давно там". Также Понасенков заявил РБК, что "ни копейки" не получал из-за рубежа и что его юристы будут оспаривать решение Минюста.

Мы знаем наши суды, я понимаю, насколько это бессмысленно. Все, что сегодня происходит, это агония. Все чиновники, которые пытаются мне гадить, под собой же роют колоссальную яму. Они оставляют Россию без интеллектуальной поддержки. Все прекрасно знают, сколько лет я создавал и пропагандировал настоящую русскую культуру, причем не за бюджетные деньги, а всегда самостоятельно.





Ранее Понасенков открыто заявлял, что не поддерживает внешнюю политику российских властей, в том числе их действия на территории Украины. В то же время он осуждал знаменитостей, покинувших страну из-за сложившейся ситуации в мире.

Я хочу подчеркнуть, что сегодня сбежали из России как раз те, кто был очень обласкан властью, кто кормился за счет власти на всех федеральных каналах. А вот я, человек в общем-то оппозиционно настроенный, который всегда имел свою точку зрения и сопротивлялся многим пагубным решениям власти, я остался в стране, и я буду в России, потому что это моя страна, моя Родина, и это моя позиция — научная, гражданская и военная.

Список СМИ-иноагентов пополнили также основательница издания The Bell Елизавета Осетинская, журналисты Анна Голубева, Алла Константинова, Мария Борзунова, Ирина Малкова, Мурад Мурадов и Виктор Воробьев. Всего в этом реестре на данный момент 127 позиций. Ведется он с 2017 года, но большинство организаций и людей были добавлены в него в 2021 году.

Ольга Петелина