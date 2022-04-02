Законы, вступающие в силу с 3 апреля

21:04 Автор: Ирина Макеева

Эксперимент по внедрению беспилотной авиации пройдет в пяти регионах России.

В Томской области, Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах начнётся эксперимент по внедрению беспилотных авиационных систем. Во время его проведения в этих регионах будут действовать экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем.

В Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах беспилотники будут задействованы для доставки почты и грузов, а также проводить аэрофотосъёмку.

В Томской области беспилотные летательные аппараты будут также выполнять авиахимические работы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве.

Эксперимент продлится три года и по его результатам будет принято решение о дальнейшем развитии беспилотной авиации в России.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2022 года № 458 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Томской области»

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2022 года № 462 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Чукотском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе»

Скорректирован порядок информирования граждан о правах, возникающих в связи с жизненным событием, наступление которого дает возможность получения мер соцзащиты.

В частности, до 1 июня 2023 года секретный код и телефонные номера, с которых планируется осуществлять звонки для получения персонифицированной информации, а также сведений об условиях предоставления мер соцзащиты, устанавливаются при личном посещении гражданина Пенсионного фонда России, а с 1 июня 2023 года — при личном посещении участников информирования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2022 года № 471 «О внесении изменений в Правила информирования гражданина о правах, возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет ему возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также об условиях их назначения и предоставления и приостановлении действия отдельных положений указанных Правил»

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