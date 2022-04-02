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Зюганов: Прожиточный минимум должен составлять 25 тыс. рублей

Зюганов: Прожиточный минимум должен составлять 25 тыс. рублей

12:14  Автор: Анна Шушкина



Для того, чтобы страна не вымирала, прожиточный минимум должен составлять 25 тысяч рублей. Об этом заявил лидер фракции коммунистов в Госдуме Геннадий Зюганов на Всероссийском совещании партийного актива КПРФ.

По мнению Зюганова, в нынешних условиях стране нужен новый курс и принципиально новая политика. Он напомнил, что ранее КПРФ на съезде приняла программу «10 шагов к достойной жизни», предлагающую такой курс. Эта программа, по его словам, воплотилась в конкретные 20 неотложных мер по преображению России. «Мы все сделаем для того, чтобы повернуть в русло созидания нашу экономику», — отметил политик.

При этом главным приоритетом, по его словам, является защита интересов граждан. По этому вопросу КПРФ предлагает пять ключевых мер, которые необходимо реализовывать, подчеркнул Зюганов.


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«Прожиточный минимум должен быть 25 тысяч рублей. За 13300 никто не выживет. Вносим (это предложение — прим.ред.) и настаиваем, без этого страна и дальше будет вымирать», — заявил политик.

Также, по мнению руководителя КПРФ, нужно принять закон о регулировании цен на социально значимые товары. Кроме того, расходы на оплату услуг ЖКХ должны быть не более 10 процентов семейного дохода, считает политик.

В качестве необходимых мер он назвал отмену пенсионной реформы, организацию достойного детского отдыха и заботы о детях. По словам Зюганова такие предложения парламентских слушаний КПРФ были переданы Правительству



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По материалам: pnp.ru

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