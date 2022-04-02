Звезда фильма «Экипаж»-Александра Яковлева умерла

64-летняя советская и российская актриса Александра Яковлева несколько лет боролась с онкологией, но болезнь победила. Яковлева зимой прошла очередной курс химиотерапии и, казалось, болезнь отступила. Сама она даже говорила, что вскоре выйдет на сцену. Но ей стало хуже. Несколько минут назад режиссер Николай Лебедев сообщил о том, что актриса умерла. «Это, к несчастью, произошло», — сказал ее друг и коллега, сообщает ТАСС. Отметим, что зимой она проходила лечение в известном онкологическом центре в Петербурга, а затем отправилась в Москву. Дочь нашла ей лучшего нейрохирурга, который удалил опухоль. Впереди предстояло три месяца реабилитации. За это время знаменитость сбросила 20 килограммов: «Я столкнулась с онкологией и опустила руки, навалились страх и жуткая депрессия. Спасибо моему доктору, которая понимая, что моя ситуация сильно запущена, сказала: «Нет, дорогая, будем бороться».Александра Яковлева - фото архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Александра Яковлева говорила, что врачи не давали никаких прогнозов, а когда ее медики решили делать ей химиотерапию, то все крутили у виска, мол, это ее убьет. Всего знаменитая актриса перенесли 10 химиотерапий. И была полна решимости победить страшный недуг. Напомним,Александра Яковлева известна миллионам зрителям по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим. Актириса много лет боролась с онкологией, она не скрывала от публики, что у нее четвертая стадия, и прекрасно осознавала, что дни ее сочтены. В январе ее поклонники забили тревогу из-за того, что она перестала выходить на связь, последние сообщения в социальных сетях от нее были в сентябре прошлого года.