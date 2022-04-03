Анастасия Волочкова может получить запрет находиться голой на своем участке

Балерина Анастасия Волочкова в шоке от таких новостей. Звезда балета снова поругалась с соседями. Скандал из-за эпатажного поведения экс-балерины начался еще в прошлом году. Тогда одна из соседок звезды, выглянув в окно, застала артистку за справлением малой нужды под одной из елей. Тогда фото с Волочковой разлетелись по всем жителям поселка и попали в Сеть. Тогда Анастасия заявила, что имеет право делать на собственном участке все что угодно. Кроме того, по словам жителей поселка, они не раз становились свидетелями того, как артистка ходит голой по своему участку. Теперь соседи готовят коллективный иск в Тверской суд. Они хотят добиться того, чтобы Волочкова перестала вести себя настолько откровенно.Обнаженная Анастасия Волочкова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Узнав об этих намерениях, балерина выступила с ответным сообщением. Она обвинила жителей в том, что они относятся к ней предвзято. Анастасия отметила, что те соседи, которые подают на нее в суд и, якобы, видели ее, живут за несколько домов от нее. «Хотелось бы увидеть прописку и документы «моих соседей», которым я отравляю жизнь, с их слов, которые «живут» за моим забором, и по-соседски решить с ними все вопросы. Те люди, которые представляются «моими соседями», действительно живут со мной в одном поселке, но за три квартала от меня, и без квадрокоптера они не смогли бы не то что меня, они бы не смогли даже увидеть мой газон. Они писали, что жаловались на меня куда только могли, но лично ко мне в калитку никто не позвонил ни разу, и по-соседски не попросили ни о чем! И не предъявляли никаких претензий», — заявила Волочкова.