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Анастасия Волочкова психически больная, уверен Гоген Солнцев

Анастасия Волочкова психически больная, уверен Гоген Солнцев
Гоген Солнцев прошелся по балерине Анастасии Волочковой. Гоген Солнцев уверен, что многие звезды шоу-бизнеса нуждаются в психиатрической помощи. В числе этих потенциальных пациентов сумасшедшего дома он назвал Никиту Джигурду и Анастасию Волочкову. Гоген Солнцев известен на всю страну своими скандальными выходками. Шоумен ссорился и мирился с бывшей женой женой Екатериной Терешкович, устраивал публичные скандалы, а также был замечен в организации провокаций. Свое поведение Гоген оправдывает творческими порывами и любовью зрителей к трэшу. По мнению шоумена, некоторые его коллеги чрезмерно увлекаются провокациями, а другие и вовсе сходят с ума в погоне за славой. К последней категории он причислил эпатажную балерину. «К Волочковой я бы относился как к пациенту психоневрологического диспансера. И ладно бы она танцевала, но это же было сто лет назад», — заявил трэш-звезда.
Никита Джигурда - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Аналогичную характеристику Гоген дал и Никите Джигурде, который, по мнению Гогена, может быть опасен для окружающих. «Джигурда — психически неуравновешенный. У него бывают просветления, конечно, но редко», — подчеркнул Солнцев в интервью для YouTube-канала Елены Ханги. При этом самого Гогена очень обижает, когда его называют трэш-фигурой. Шоумен не устает подчеркивать, что его вызывающее поведение — всего лишь образ. А в душе он мечтает заниматься настоящим искусством: ставить спектакли и обсуждать достойные книги. Вот только такой контент не вызывает бурного интереса в обществе. Сейчас Гоген пытается совмещать две свои ипостаси. Периодически шоумен ввязывается в громкие скандалы, но и про творческую реализацию не забывает. Все это позволяет ему иметь разношерстную армию фанатов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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