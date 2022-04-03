«Будет ли трибунал за военные преступления Киева в отношении мирных граждан ДНР и ЛНР?»
4 апреля в 16.30 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктором Водолацким «Будет ли трибунал за военные преступления Киева в отношении мирных граждан ДНР и ЛНР?».
Виктор Водолацкий был на месте проведения спецоперации и стал свидетелем самоотверженного подвига наших солдат.
В ходе беседы речь пойдет о том:
- Как сейчас развивается ситуация в Донбассе и какую помощь оказывают российские военные местным жителям?
- Какую тактику используют неонацисты?
- Как противостоять преступникам, покушающимся на жизни мирного населения?
- Как проходит эвакуация мирных жителей и кто из украинских беженцев сможет получить гражданство РФ?
Для СМИ!
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