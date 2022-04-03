«Будет ли трибунал за военные преступления Киева в отношении мирных граждан ДНР и ЛНР?»

Видеоинтервью с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктором Водолацким

4 апреля в 16.30 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктором Водолацким «Будет ли трибунал за военные преступления Киева в отношении мирных граждан ДНР и ЛНР?».

Виктор Водолацкий был на месте проведения спецоперации и стал свидетелем самоотверженного подвига наших солдат.

В ходе беседы речь пойдет о том:

- Как сейчас развивается ситуация в Донбассе и какую помощь оказывают российские военные местным жителям?

- Какую тактику используют неонацисты?

- Как противостоять преступникам, покушающимся на жизни мирного населения?

- Как проходит эвакуация мирных жителей и кто из украинских беженцев сможет получить гражданство РФ?

Для СМИ!

Прямую трансляцию смотрите на сайте «Парламентской газеты» по ссылке https://www.pnp.ru/static/online и в группе издания в социальной сети «ВКонтакте».

При использовании материалов ссылка на сайт pnp.ru обязательна.

105