Екатерина Андреева призналась, что она не просто «говорящая голова» на Первом канале

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала о своей работе на Первом канале. Екатерина Андреева – ведущая на Первом канале. При этом журналистка – не просто «говорящая голова», которая читает текст суфлера. Вся верстка программы написана именно ей. «Я пишу все подводки. У меня есть редакторы, которые мне помогают. Но я сама за все отвечаю. Меня даже не правили-то никогда», — заявила Андреева в интервью Надежде Стрелец. Екатерина Андреева пришла на телевидение в 90-х годах и за несколько лет добилась феноменальных карьерных успехов. Рейтинги программы «Время» отчасти держались и на располагающем к себе образе ведущей. Из уст Андреевой зрители каждый вечер узнавали о самых резонансных событиях в стране: трагедия на подлодке «Курск», захват заложников на «Норд-Осте», террористический акт в Беслане — все это преподносилось диктором не сухо и официально, а сквозь призму сопереживания и человеческого участия.Екатерина Андреева - фото архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) В интервью блогеру Надежде Стрелец звезда Первого канала не могла не подчеркнуть, что Википедия неправильно трактует ее возраст. Дело в том, что там написано, что Андреева родилась в 1961-м году, однако Екатерина утверждает, что это ложная информация. Ее реальный год рождения – 1965. «Говорили даже, что мне бывший мэр Москвы Юрий Лужков паспорт выдал. Какой же бред, откуда они все это берут?» — негодует Андреева. Вообще, Андреева для своих 56 лет прекрасно выглядит. Поклонники постоянно интересуются – как ей удается сохранить молодость. Телеведущая советует заниматься спортом и правильно питаться.Екатерина Андреева - фото архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Екатерина Андреева также рассказала в интервью Надежде Стрелец, что в своей жизни общалась со многими выдающимися людьми. Но один случай ей запомнился особенно.«Мне предстояло взять интервью у голливудского режиссера Джеймса Кэмерона. Я была наслышана, что он сложный человек и может даже уйти с интервью без объяснения причины. Поэтому я изучила его фото и решила одеться так, как выглядели его любимые женщины. Это были короткая юбка и высокие сапоги!» — заявила Андреева. «Я зашла к нему, он меня увидел, и я поняла, что интервью точно состоится. Это было прямое попадание, в мозжечок. Потом его представители позвонили и сказали, что это было лучшее интервью», — отметила Екатерина.