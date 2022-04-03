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Гарику Харламову уже не смешно от сложившейся ситуации

Гарику Харламову уже не смешно от сложившейся ситуации
Артист Гарик Харламов впервые прокомментировал ситуацию. Комедийный актер, звезда Comedy Club, как и многие другие звезды, перебрался в Telegram. Но активности в нем не проявляет. В День смеха артист вышел на связь и заверил – все в порядке, это его аккаунт и ведет его он лично. Также шоумен отозвался о нынешних реалиях в стране.
Гарик Харламов «Сегодня первое апреля, и в нормальных условиях это был бы День смеха. А так, последние два года, учитывая новости все, которые как из рога изобилия льются, хочется, чтобы вышел Пельш и сказал: «Это был огромный розыгрыш!». Но… пока не так», — высказался о ситуации в стране артист. Ранее о своем восприятии мира высказывался Павел Воля. Коллега Харламова считает, что сейчас как никогда нашим близким и нуждающимся необходимы внимание и поддержка.    
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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