Грузия не будет вводить санкции в отношении России

17:35 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

Грузия не будет вводить санкции в отношении России, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает РИА «Новости».

По его словам, это решение базируется на интересах страны и грузинского народа. Никто не сможет переубедить его поменять позицию по этому вопросу, подчеркнул Гарибашвили.

В конце февраля грузинский премьер-министр объяснял, что в случае присоединения Тбилиси к санкциям в отношении Москвы, ущерб понесут виноделы, пострадает сектор туризма, фермеры-экспортеры.

«Когда речь идет о санкциях, тысячи виноделов, экспортеров, фермеров подключены в этом процессе. Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции?» — цитировало агентство Гарибашвили.

Премьер-министр отметил, что после открытия российского рынка, с 2013 по 2021 годы в Россию была экспортирована агропродукция на сумму 2 миллиарда долларов, экспорт другой продукции составил 3 миллиарда долларов. За пять лет Грузия получила 3 миллиарда долларов туристического дохода: страну посетили более 5 миллионов гостей из России.





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