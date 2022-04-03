Илья Авербух рассказал, как встал на коньки

Фигурист Илья Авербух признался, с чего начиналась его карьера. Муж актрисы Елизаветы Арзамасовой признался, что не сразу влюбился в фигурное катание. Когда Авербух увидел первые результаты катания, он начал получать удовольствие от спорта. «Меня отвели заниматься фигурным катанием, и я принял это как должное. Не могу сказать, что я был трудолюбив, мне хотелось больше гулять во дворе, чем тренироваться. Но в какой-то момент я почувствовал удовольствие от того, чем занимаюсь, в первую очередь потому, что пошли результаты. Когда добиваешься чего-то, это всегда подстегивает», – заявил спортсмен.Илья Авебрух - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Конечно, не хочется падать. Но надо смириться с тем, что все равно рано или поздно упадешь. Невозможно не упасть на льду ни разу. Падения неизбежны и для больших мастеров, и для начинающих. Это не страшно», – добавил Авербух в беседе с detifm.ru. Напомним, ранее Илья Авербух поделился спортивными планами на младшего сына Льва.