Иван Охлобыстин жестко высказался о сбежавшей Ингеборге Дапкунайте

Актер Иван Охлобыстин считает, что туда им и дорога. Звезда долго не комментировала политическую ситуацию в мире. А недавно призналась, что уехала из страны вместе с сыном Алексом, мамой и сестрой. Семья актрисы обосновалась в Бельгии. Вслед за Чулпан Хаматовой о своем отъезде из России объявила еще одна звезда отечественного кинематографа. 59-летняя Ингеборга Дапкунайте призналась, что уехала в Брюссель и жалеет лишь о том, что не сделала этого раньше. Заявление звезды «Интердевочки» не оставили без внимания не только поклонники ее творчества, но и Иван Охлобыстин. Актер решил высказаться в адрес уехавшей Дапкунайте, не стесняясь в выражениях. На странице во «ВКонтакте» он раскритиковал звезду, обвинив в высокомерии. Иван упрекнул коллегу за то, что та построила карьеру в России, но решила уехать за границу при первой же возможности.Иван Охлобыстин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Свалила еще одна шпрота. И Слава Богу! Выговорить ее имя неудобоносимо было, да и по лицу было понятно, что мы ей не ровня. Очень уж высокомерная мадамка. Жрала с наших рук, но от лотка категорически отказывалась», — написал Иван Охлобыстин. Иван прошелся и по другим артистам, которые решились на эмиграцию. Звезда уверен: они еще вернутся и будут говорить о патриотизме. «За всех Дмитрий Нагиев удар берет. Ну за него душа не болит. Наш, до судороги. Сомнений нет. Человечище! А эта шушера пусть валит. До свидосы хладнокровные!» — заключил он. Напомним, Ингеборга Дапкунайте родилась в столице Литвы Вильнюсе в семье дипломата, но популярность обрела именно в России, снявшись в таких картинах, как «Интердевочка», «Утомленные солнцем», «Шерлок Холмс» и «Матильда». Помимо съемок в кино она работала на телевидении, а также активно занимается благотворительностью и состоит в попечительском совете московского благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» и фонда «Друзья».