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Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 5-7 апреля + релизы Game Pass

Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 5-7 апреля + релизы Game Pass


Следующая неделя в плане релизов, как и почти весь апрель, не отметится большим количеством действительно ожидаемых игр. Главный проект, который должен выйти с 5 по 7 апреля, это LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Давно ожидаемая новая часть LEGO выходит в начале недели, и она обещает стать самой масштабной в серии. Еще из интересных релизов можно отметить Godfall: Ultimate Edition — бывший эксклюзив Playstation, который доберется до Xbox.

Полный список игр, которые выйдут на Xbox на следующей неделе, если не будет сюрпризов, выглядит так:



Legal Dungeon (5 апреля)



LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (5 апреля)



MLB The Show 22 (5 апреля)



Replica (5 апреля)



Outbreak: Contagious Memories (6 апреля)



Z-Warp (6 апреля)



Chinatown Detective Agency (7 апреля)



Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (7 апреля)



Godfall: Ultimate Edition (7 апреля)



Kombinera (7 апреля)



Slipstream (7 апреля)



Whiskey and Zombies (7 апреля)

Game Pass

Что касается Game Pass, о списке игр в подписке на начало месяца объявят в первые дни следующей недели. Сейчас известно только о двух проектах для подписки:



MLB The Show 22 (5 апреля)



Chinatown Detective Agency (7 апреля)
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По материалам: newxboxone

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