Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 5-7 апреля + релизы Game Pass





Следующая неделя в плане релизов, как и почти весь апрель, не отметится большим количеством действительно ожидаемых игр. Главный проект, который должен выйти с 5 по 7 апреля, это LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Давно ожидаемая новая часть LEGO выходит в начале недели, и она обещает стать самой масштабной в серии. Еще из интересных релизов можно отметить Godfall: Ultimate Edition — бывший эксклюзив Playstation, который доберется до Xbox.

Полный список игр, которые выйдут на Xbox на следующей неделе, если не будет сюрпризов, выглядит так:

Game Pass

Legal Dungeon (5 апреля)LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (5 апреля)MLB The Show 22 (5 апреля)Replica (5 апреля)Outbreak: Contagious Memories (6 апреля)Z-Warp (6 апреля)Chinatown Detective Agency (7 апреля)Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (7 апреля)Godfall: Ultimate Edition (7 апреля)Kombinera (7 апреля)Slipstream (7 апреля)Whiskey and Zombies (7 апреля)

Что касается Game Pass, о списке игр в подписке на начало месяца объявят в первые дни следующей недели. Сейчас известно только о двух проектах для подписки:

MLB The Show 22 (5 апреля)Chinatown Detective Agency (7 апреля)