Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 5-7 апреля + релизы Game Pass
Следующая неделя в плане релизов, как и почти весь апрель, не отметится большим количеством действительно ожидаемых игр. Главный проект, который должен выйти с 5 по 7 апреля, это LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Давно ожидаемая новая часть LEGO выходит в начале недели, и она обещает стать самой масштабной в серии. Еще из интересных релизов можно отметить Godfall: Ultimate Edition — бывший эксклюзив Playstation, который доберется до Xbox.
Полный список игр, которые выйдут на Xbox на следующей неделе, если не будет сюрпризов, выглядит так:
Legal Dungeon (5 апреля)
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (5 апреля)
MLB The Show 22 (5 апреля)
Replica (5 апреля)
Outbreak: Contagious Memories (6 апреля)
Z-Warp (6 апреля)
Chinatown Detective Agency (7 апреля)
Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (7 апреля)
Godfall: Ultimate Edition (7 апреля)
Kombinera (7 апреля)
Slipstream (7 апреля)
Whiskey and Zombies (7 апреля)
Game Pass
Что касается Game Pass, о списке игр в подписке на начало месяца объявят в первые дни следующей недели. Сейчас известно только о двух проектах для подписки:
MLB The Show 22 (5 апреля)
Chinatown Detective Agency (7 апреля)