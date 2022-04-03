Какие последствия могут грозить нашей планете при встрече со швейной иглой

Сегодня много рассказывают о том, что может случиться с нашей планетой при встрече с крупным объектом.

Однако ученые уверены, что гораздо большую опасность несет в себе миниатюрный предмет. Так, если с Землей встретится самая обычная игла, может случиться непоправимое.

Игла – тонкий и достаточно легкий металлический предмет. Если обеспечить скорость ее движения равную скорости света, то ее сила просто непоколебима. Если этот миниатюрный предмет встретиться, например, с океаном, это станет причиной сильнейшего шторма, который поглотит большую площадь суши.

Работники науки также предположили, что игла может стать причиной формирования сильного напряжения в области земной коры. Однако на сегодняшний день все это является догадками и доподлинно неизвестно, какой вред может нанести маленький предмет, разогнавшийся до скорости света.