Крупная весенняя распродажа игр Xbox скоро должна начаться
Сегодня, 18:55
В течение года Microsoft проводит несколько крупных распродаж игр для Xbox, в рамках которых игроки могут пробрести с хорошими скидками сотни проектов, DLC и наборов. Можно ожидать, что уже на следующей неделе начнется крупная весенняя распродажа, если смотреть на прошлогодние сроки ее проведения.
В последние годы весенняя крупная распродажа игр Xbox проходила в начале апреля:
2021: 2–15 апреля
2020: 3–13 апреля
2019: 12–22 апреля
2018: 27 марта — 9 апреля
2017: 11–17 апреля
2016: 22–28 марта
Высока вероятность, что скидки в этом году в рамках весенней распродажи станут доступны уже в следующую пятницу — 8 марта, именно по пятницам обычно Microsoft запускает крупные распродажи в последние годы.
По материалам: newxboxone