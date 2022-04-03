Крупная весенняя распродажа игр Xbox скоро должна начаться





В течение года Microsoft проводит несколько крупных распродаж игр для Xbox, в рамках которых игроки могут пробрести с хорошими скидками сотни проектов, DLC и наборов. Можно ожидать, что уже на следующей неделе начнется крупная весенняя распродажа, если смотреть на прошлогодние сроки ее проведения.

В последние годы весенняя крупная распродажа игр Xbox проходила в начале апреля:

2021: 2–15 апреля2020: 3–13 апреля2019: 12–22 апреля2018: 27 марта — 9 апреля2017: 11–17 апреля2016: 22–28 марта

Высока вероятность, что скидки в этом году в рамках весенней распродажи станут доступны уже в следующую пятницу — 8 марта, именно по пятницам обычно Microsoft запускает крупные распродажи в последние годы.