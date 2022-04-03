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Крупная весенняя распродажа игр Xbox скоро должна начаться

Крупная весенняя распродажа игр Xbox скоро должна начаться


В течение года Microsoft проводит несколько крупных распродаж игр для Xbox, в рамках которых игроки могут пробрести с хорошими скидками сотни проектов, DLC и наборов. Можно ожидать, что уже на следующей неделе начнется крупная весенняя распродажа, если смотреть на прошлогодние сроки ее проведения.

В последние годы весенняя крупная распродажа игр Xbox проходила в начале апреля:



2021: 2–15 апреля



2020: 3–13 апреля



2019: 12–22 апреля



2018: 27 марта — 9 апреля



2017: 11–17 апреля



2016: 22–28 марта

Высока вероятность, что скидки в этом году в рамках весенней распродажи станут доступны уже в следующую пятницу — 8 марта, именно по пятницам обычно Microsoft запускает крупные распродажи в последние годы.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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