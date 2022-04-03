Ксения Собчак осудила Полину Гагарину за исполнение песни Виктора Цоя на концерте в поддержку спецоперации на Украине

Вадим Карасев

Ксения Собчак опубликовала на своем YouTube-канале фильм, посвященный реакции российских медиаперсон на спецоперацию, начавшуюся на Украине 24 февраля. Журналистка проанализировала поведение звезд, выступивших в поддержку спецоперации и осудивших ее, а также тех, кто предпочел оставить свое мнение при себе.

Одна знаменитость, по признанию Собчак, поразила ее больше других, а именно Полина Гагарина, которая выступила с песней Виктора Цоя "Кукушка" на концерте-митинге в "Лужниках" 18 марта. Этот концерт, по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, стал красноречивой демонстрацией поддержки президента России и российских военных, участвующих в спецоперации.





В беседе с Собчак прокомментировал поступок певицы музыкальный критик Артур Гаспарян:

Я думаю, что многим из ныне отмолчавшихся придется в будущем сложно. Им будет не так просто, но им будет проще Полины Гагариной, которая, по-моему, совершила самое чудовищное, что можно было совершить. Самый чудовищный, не укладывающийся в голове, циничный поступок. Я задался вопросом в медийном пространстве, есть ли уголовная статья за оскорбление верующих в особо изощренной форме. Потому что, условно говоря, все, кто любит Цоя, это верующие в какие-то идеалы люди. И все эти люди были оскорблены.

Они поняла, что, видимо, внутреннего стержня, как у Оксимирона, или как у Андрея Макаревича, или как у Бориса Гребенщикова у нее нет, она не сможет противостоять системе. В какой-то момент она подняла ручки и сдалась. <...> Думала она, не думала, чем она думала, каким местом, или в какое место у нее съехал мозг — из головы мог спуститься в какое-то другое место организма, — это уже не важно. Дело сделано. Пятно, от которого она не отмоется до конца жизни.





Ксения Собчак

Собчак, в свою очередь, обратилась к певице:

Полина, ты участвовала в китайской версии шоу "Голос", ты выступала на "Евровидении". Неужели ты и так не смогла бы получить эфиры ко Дню милиции? Понятно, что возможностей выступить где-то еще, кроме как на государственных праздниках, у звезд может вообще больше и не быть. Понятно, что корпоративы сократятся до нуля, ну и праздники останутся только государственные, поэтому за господряды теперь бьются не на жизнь, а на смерть. Впрочем, не все.

О ситуации на Украине уже высказались многие российские звезды. Среди тех, кто осудил спецоперацию, — Чулпан Хаматова, рэпер Face, Земфира, Максим Галкин. Среди поддержавших ее — Яна Рудковская, Николай Басков, Тимати.

Ольга Петелина