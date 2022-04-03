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Ксения Собчак высказалась о судьбе сбежавшего Максима Галкина

Ксения Собчак высказалась о судьбе сбежавшего Максима Галкина
Ведущая и журналистка Ксения Собчак рассказа о побеге звезд. Телеведущая рассказала зрителям о судьбах звезд, которые уехали из России. Среди многих селебрити телеведущая упомянула также Максима Галкина и его жену Аллу Пугачеву, которые улетели в Израиль. Когда началась спецоперация на Украине многие звезды шоу-бизнеса уехали в другие страны. Так, например, Максим Галкин с Аллой Пугачевой улетели в Израиль. В своей программе на YouTube ведущая заявила: «А вот чья судьба практически предрешена — это Максима Галкина». Блондинка отметила, что Примадонна является национальным достоянием и ей многое могут простить, но ее мужу — нет. Тем более, как считает Собчак, Максим Галкин является неким рупором своей жены. Там, где молчит Алла Борисовна, говорит ее муж.
Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, Алла Пугачева с семьей в конце февраля уехала из страны и даже не провела традиционный праздник: «Весну разрешаю». Сначала она говорила хейтерам, что увезла детей, потому что у них каникулы, а ей самой необходимо лечение, но она обязательно вернется. А на днях стало известно, что ее супруг анонсировал гастроли по городам Израиля. По всей видимости, пара не планирует пока возвращаться на родину. Максим Галкин раньше активно вел соцсети, где показывал жизнь своих детей, их таланты. Но на днях он заявил, что больше не будет демонстрировать личную жизнь и детей. «Еще хочу сказать важную вещь: мои уважаемые подписчики просят вести соцсети как раньше — с забавными видео с детьми, юмористическим контентом. Пока не вижу душевной и моральной возможности делать это» — рассказал юморист, который, к слову, находясь в Израиле значительно помолодел за эти несколько недель. К слову, Ксения Собчак тоже сейчас находится в Израиле, но уверяет, что вот-вот вернется в Россию.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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