Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » ЛДПР предлагает ввести уголовную ответственность за фейки о здоровье глав партий

ЛДПР предлагает ввести уголовную ответственность за фейки о здоровье глав партий

ЛДПР предлагает ввести уголовную ответственность за фейки о здоровье глав партий

19:41  Автор: Юлия Катенёва



В ЛДПР предложили ввести уголовную ответственность за распространение заведомо ложных данных о состоянии здоровья руководителя парламентской партии. О разработке поправок в недавно принятый закон о фейках в своем Telegram-канале сообщил председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, документ направлен в правительство и Верховный суд.

«Предлагаем ввести уголовную ответственность за любые попытки инфовбросов и спекулятивного раскачивания ситуации при распространении заведомо ложных данных о состоянии здоровья руководителя парламентской партии. Тем более, члена Госсовета», — говорится в сообщении Нилова.

Глава думского комитета напомнил о потоке лживых слухов о здоровье лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которые распространялись на прошлой неделе.

Парламентарий отметил, что есть профессиональные провокаторы, а есть «обычные идиоты, которые и сами не могут объяснить «великую цель» разгона заведомо ложной информации». Теперь это должно регулироваться нормами Уголовного кодекса, считает Нилов. «Перспектива реального срока за минутную нервность пальцев гарантированно остудит и вылечит этот зуд», — резюмировал депутат.

Напомним, ранее в ЛДПР сообщали, что намерены обратиться в Генпрокуратуру по поводу фейков о смерти Жириновского.


Читайте также:

• Нилов назвал сообщение о смерти Жириновского фейком перед встречей ЛДПР с премьером • Песков рассказал о состоянии Жириновского • ЛДПР обратится в Генпрокуратуру по поводу фейков о смерти Жириновского



Ещё материалы: Ярослав Нилов, Владимир Жириновский


233
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Анфиса Чехова завела себе любовника
Анфиса Чехова завела себе любовника
Екатерина Андреева призналась, что она не просто «говорящая голова» на Первом канале
Екатерина Андреева призналась, что она не просто «говорящая голова»
Какие последствия могут грозить нашей планете при встрече со швейной иглой
Какие последствия могут грозить нашей планете при встрече со швейной
Маргарита Симоньян высказалась о судьбе сбежавших звезд
Маргарита Симоньян высказалась о судьбе сбежавших звезд
Похудевшая Ирина Пегова поделилась свежим фото
Похудевшая Ирина Пегова поделилась свежим фото
Xbox Series X впервые за долгое время можно с легкостью купить
Xbox Series X впервые за долгое время можно с легкостью купить
Крупная весенняя распродажа игр Xbox скоро должна начаться
Крупная весенняя распродажа игр Xbox скоро должна начаться
Утечка: В сеть выложили новые скриншоты раннего билда Starfield
Утечка: В сеть выложили новые скриншоты раннего билда Starfield
В Антарктиде на станции «Академик Вернадский» началась пересменка экипажей
В Антарктиде на станции «Академик Вернадский» началась пересменка
За сбежавшую Чулпан Хаматову вступилась бывшая свекровь
За сбежавшую Чулпан Хаматову вступилась бывшая свекровь
Светлана Бондарчук рассказала русофобстве за рубежом
Светлана Бондарчук рассказала русофобстве за рубежом
Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 5-7 апреля + релизы Game Pass
Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 5-7 апреля + релизы

Топ на сегодня

Ксения Собчак влезла в скандал Машковых
Ксения Собчак влезла в скандал Машковых
Официально: файтинг Rivals of Aether 2 находится в разработке
Официально: файтинг Rivals of Aether 2 находится в разработке
Максим Галкин вспомнил, как вместо его отца в Госдуму попала мама Собчак
Максим Галкин вспомнил, как вместо его отца в Госдуму попала мама
Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года
Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года
Нонна Гришаева призналась, что ей пришлось браться за любую работу
Нонна Гришаева призналась, что ей пришлось браться за любую работу

Еще по теме

ЛДПР не поддержит бюджет-2017 во втором чтении
Нилов: родителям-одиночкам необходима адресная социальная помощь
В ЛДПР предложили увеличить бюджетную помощь на жильё для молодых семей
ЛДПР предложила проиндексировать пенсию работающим пенсионерам в июле