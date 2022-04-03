ЛДПР предлагает ввести уголовную ответственность за фейки о здоровье глав партий

19:41 Автор: Юлия Катенёва

В ЛДПР предложили ввести уголовную ответственность за распространение заведомо ложных данных о состоянии здоровья руководителя парламентской партии. О разработке поправок в недавно принятый закон о фейках в своем Telegram-канале сообщил председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, документ направлен в правительство и Верховный суд.

«Предлагаем ввести уголовную ответственность за любые попытки инфовбросов и спекулятивного раскачивания ситуации при распространении заведомо ложных данных о состоянии здоровья руководителя парламентской партии. Тем более, члена Госсовета», — говорится в сообщении Нилова.

Глава думского комитета напомнил о потоке лживых слухов о здоровье лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которые распространялись на прошлой неделе.

Парламентарий отметил, что есть профессиональные провокаторы, а есть «обычные идиоты, которые и сами не могут объяснить «великую цель» разгона заведомо ложной информации». Теперь это должно регулироваться нормами Уголовного кодекса, считает Нилов. «Перспектива реального срока за минутную нервность пальцев гарантированно остудит и вылечит этот зуд», — резюмировал депутат.

Напомним, ранее в ЛДПР сообщали, что намерены обратиться в Генпрокуратуру по поводу фейков о смерти Жириновского.





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