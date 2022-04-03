Макс Барских вступил в армию Украины и заговорил на украинском

Вадим Карасев

Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник) вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) — об этом украинский певец сообщил в соцсетях.

С завтрашнего дня начинаются учения. Кто мог такое предположить? Месяц назад я держал в руках только микрофон, но сейчас все меняется,

— рассказал Барских в видеообращении.

По словам музыканта, после двухнедельного обучения он отправится в зону боевых действий.





Что интересно, обращение Макс записал на украинском языке — с ошибками. До этого он предпочитал общаться с поклонниками на русском.

После антироссийских речей Максу Барских прилетело и от украинцев тоже. За то, что не знает родного языка и сидит разглагольствует, когда другие воюют. Макс и его туалетно белые виниры теперь в армии. Успехи в украинском тоже зафиксированы,

— прокомментировал телеграм-канал "Только никому".





Макс Барских с украинскими военнослужащими

В ноябре 2021 года на премии MTV Europe Music Awards Барских получил награду как лучший российский исполнитель.

С самого начала военной спецоперации на Украине певец крайне резко высказывался в адрес россиян. В марте он запретил использование своей музыки на территории России, а также отменил все концерты в этой стране и отказался возвращать зрителям деньги за билеты, заявив, что эти средства пойдут на нужды Украины.

Кроме Макса Барских, в ряды ВСУ вступили и другие украинские знаменитости, включая солиста группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка.

Ольга Петелина