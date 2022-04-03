Маргарита Симоньян высказалась о судьбе сбежавших звезд

Журналистка Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию со сбежавшими звездами. Телеведущая и журналистка в «Телеграм» красиво подколола звезд, которые в последнее время уехали из страны. Якобы в отпуск.Маргарита Симоньян «Россия — страна северная. Дорогу тут заметает быстро. Особенно дорогу назад», сказала Маргарита Симоньян. Напомним, что за последнее время сразу несколько известных селебрити покинули страну. Среди них такие яркие личности, как певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин, светская львица Ксения Собчак. Заметим, что некоторые звезды уже стали возвращаться на родину. К примеру, не так давно из Израиля приехал телеведущий Иван Ургант.