Мединский: Работа по договору между Россией и Украиной продолжится в понедельник

Тема: Военная операция на Украине

12:12 Автор: Юлия Катенёва

Работа по тексту договора между Россией и Украиной с участием экспертов и глав делегаций возобновится в понедельник. Об этом сообщил помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорном процессе в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что работа идет в дистанционном формате.

Оценивая ход переговорного процесса, Мединский отметил, что Украина стала реалистичнее подходит к вопросам нейтрального и безъядерного статуса страны. Однако проект договора пока не готов для вынесения на встречу в верхах.

Глава российской делегации опроверг заявления Давида Арахамии, возглавляющего делегацию Украины, о том, что «Россия принимает украинскую позицию за исключением Крыма».

«В действительности, согласованные вопросы, а именно нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, отказ от размещения иностранных войск, баз, любых наступательных ударных вооружений, от разработки и производства оружия массового поражения; проведение учений с участием иностранных ВС только с разрешения государств-гарантов (включая Россию), а также создание системы международных гарантий безопасности для нейтральной Украины — все эти договоренности, достигнутые в Стамбуле, и есть то, чего Россия последовательно добивалась с 2014 года», — указал Мединский.

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Глава российской делегации подчеркнул: позиция России по Крыму и Донбассу неизменна.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что переговоры между Россией и Украиной идут непросто, но главное, чтобы они продолжались.

«Главное — нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками и главное, чтобы они продолжались», — сказал Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1». Он подчеркнул, что все хотят, чтобы цели военной операции были достигнуты как можно скорее, и эти боевые действия прекратились.





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