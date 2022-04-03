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Минобороны сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы

Минобороны сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы

Тема: Военная операция на Украине


11:40  Автор: Юлия Катенёва



Российские вооруженные силы уничтожили  нефтеперерабатывающий завод и склады с ГСМ в районе Одессы, сообщили на брифинге в Минобороны. С завода, по данным военного ведомства, осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении.

За сутки боевая авиация России поразила 51 военный объект Украины, также указали в ведомстве. Выведены из строя 4 командных пункта, 2 пусковые установки зенитного ракетного комплекса, 2 установки реактивных систем залпового огня и другие объекты. Уничтожены 4 склада боеприпасов, а также 32 пункта сосредоточения боевой техники.

В военном ведомстве также сообщили, что с начала спецоперации силами ВС России уничтожено 125 самолетов и 88 вертолетов, 383 беспилотника, 221 зенитный ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронированных машин.

Кроме того, ликвидировано 207 установок реактивной системы залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов и 1781 единица военной автомобильной техники.


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По материалам: pnp.ru

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