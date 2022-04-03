Минобороны сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы

Тема: Военная операция на Украине

11:40 Автор: Юлия Катенёва

Российские вооруженные силы уничтожили нефтеперерабатывающий завод и склады с ГСМ в районе Одессы, сообщили на брифинге в Минобороны. С завода, по данным военного ведомства, осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении.

За сутки боевая авиация России поразила 51 военный объект Украины, также указали в ведомстве. Выведены из строя 4 командных пункта, 2 пусковые установки зенитного ракетного комплекса, 2 установки реактивных систем залпового огня и другие объекты. Уничтожены 4 склада боеприпасов, а также 32 пункта сосредоточения боевой техники.

В военном ведомстве также сообщили, что с начала спецоперации силами ВС России уничтожено 125 самолетов и 88 вертолетов, 383 беспилотника, 221 зенитный ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронированных машин.

Кроме того, ликвидировано 207 установок реактивной системы залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов и 1781 единица военной автомобильной техники.





Читайте также:

• В Минобороны сообщили об уничтожении замаскированных позиций ВСУ • В Белгороде проследят за качеством воздуха после пожара на нефтебазе • Минобороны РФ: Удар по нефтебазе в Белгороде совершили два вертолета ВСУ

81