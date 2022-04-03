Netflix и Sony приостановили съемки фильмов с участием Уилла Смита

Вадим Карасев

Уилл Смит продолжает сталкиваться с последствиями своего поступка на церемонии "Оскар" — приостановлены съемки сразу двух фильмов с участием голливудского актера.

В Netflix заявили о заморозке производства картины Fast and Loose. По сюжету фильма главарь преступной группировки теряет память после нападения. Постепенно он узнает, что вел двойную жизнь как криминальный авторитет и как агент ЦРУ. Известно, что за неделю до "Оскара" режиссер Дэвид Литч отказался от работы над проектом и приступил к съемкам картины с Райаном Гослингом для компании Universal.

Компания Sony поставила на паузу производство фильма "Плохие парни 4", в которой Смит также снимался в главной роли. Однако вскоре на Apple TV+ должна выйти драма о рабстве "Эмансипация" с его участием — как сообщает The Hollywood Reporter, работа над этой картиной уже завершена.





Уилл Смит в фильме "Плохие парни 2"

Напомним, что на 94-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" Уилл Смит поднялся на сцену театра "Долби" и дал пощечину комику Крису Року, который неудачно пошутил о прическе его жены Джады Пинкетт-Смит, страдающей от выпадения волос. Впоследствии Смит извинился за свои действия и даже отказался от членства в Американской киноакадемии, но для некоторых студий этого оказалось недостаточно, чтобы продолжать работать с актером.

Ольга Петелина