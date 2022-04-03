Николай Басков стал получать угрозы

Певец Николай Басков рассказал о слезах звезд. Артист осуждает артистов, которые покинули родную страну из-за политической обстановки. Хоть певец и не принимает позицию коллег, он призывает публику не обращать внимания на эмигрировавших. Николай Басков — патриот. Исполнитель не собирается уезжать из России и строить новую жизнь за ее пределами. Музыкант уверен, что сбежавшие коллеги вскоре пожалеют о своем решении. «Я получил огромное количество угроз и оскорблений, но при этом почувствовал поддержку многомиллионной аудитории — всех и каждого. Я это чувствовал и в Сети, и в обычной жизни, и на концертах. Наша жизнь построена на правде и стремлении к справедливости. Нам нечего стыдиться… Никакого впечатления на россиян не произвели слезы уехавших «звезд» — люди восприняли это как самоочищение общества от тех, кто на самом деле никогда не был на стороне народа», — заявил 45-летний певец в социальных сетях.Николай Басков - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Басков считает — гражданам нужно сплотиться, помогать друг другу, протягивать руку. И только тогда удастся справиться со всеми неприятностями. «Это только начало распрямления наших крыльев, нашего полета в развитии страны, ее преобразовании во многих смыслах и сферах. Мы должны еще внимательнее относиться друг к другу, ценить наши общие ценности, поддерживать окружающих в развитии, а вместе делать жизнь в стране наполненной и интересной!» — отметил Николай. Хоть артист и не поддерживает уехавших звезд, Анну Нетребко он защитил. По мнению Баскова, оперную диву буквально вынудили отречься от России… «В Европе захотели заставить отказаться от Родины, а потом растоптать. Их главная цель — сначала унизить нас своими санкциями, украсть наши деньги и имущество, а потом уничтожить все русское, то есть просто нас с вами», — высказался он.