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Нонна Гришаева призналась, что ей пришлось браться за любую работу

Нонна Гришаева призналась, что ей пришлось браться за любую работу
Актриса Нонна Гришаева осталась без денег из-за коронавируса. Исполнительница главной роли в сериале «Папины дочки» артистка поделилась  подробностями рабочих успехов. Знаменитость призналась, что пандемия уменьшили заработки. Нонна управляет Московским областным театром юного зрителя. Гришаева рассказала, что дела в театре ухудшились в связи с распространением коронавируса.
Нонна Гришаева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Поэтому Нонне приходится браться за раздражающие ее корпоративы. «Пандемия подкосила… Вообще не люблю и никогда не любила. Говорю: «Спасибо, Господи, за этот хлеб. Не хочется, но я, конечно, пойду», – призналась Гришаева в шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ. Хотя иногда выдаются веселые дни во время ведения праздников. Нонна Гришаева вспомнила, как однажды затмила Лару Фабиан. Вместе со своим коллегой Александром Олешко артистка выступала на богатой свадьбе. На том же празднике пела французская исполнительница Лара Фабиан. Муж Нонны был уверен, что на фоне Фабиан его жена будет выглядеть хуже. Однако Олешко и Гришаева понравились гостям больше. «Твоя любимая Лара Фабиан провались с треском!», – заявила мужу Гриашеву.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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