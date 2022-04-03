Похудевшая Ирина Пегова поделилась свежим фото

43-летняя актриса Ирина Пегова, будучи обладательницей пышных форм, со временем сбросила лишний вес и продолжает совершенствовать свою внешность. Ирина Пегова – одна из немного актриса современного российского кинематографа, кто придерживается натуральности во всем. Она не раз заявляла, что не делает уколы красоты, а предпочитает взрослеть натурально. При этом звезду никогда не смущали пышные формы. А накануне она удивила своих фанатов. В телеграм-канале актриса опубликовала свежее фото, на котором ее едва можно узнать. Экстремально худое лицо, на фоне которого губы и глаза стали намного больше.Ирина Пегова «Ирина, душа у вас красивая- это главное. Правдивая, искренняя, без пафоса. Просто родная», «Вы похудели», «Ирочка, вы как всегда шикарно выглядит 🌸🌸🌸», «Ирочка побольше фото с сочных фотосессий... И Вашего творчества конечно», «Красивая, даже на таком половинчатом фото!!!!!!!❤️», «Ира, расскажите как вы похудели?»— написали пользователи Сети в комментариях. На вопрос, как она похудела, Ирина Пегова пока ответ не дала. Напомним, Ирина Пегова - заслуженная артистка России, актриса МХТ им. А. П. Чехова, исполнительница главных ролей в ряде кассовых кинолент и рейтинговых сериалов. Ей подвластны многие амплуа, но сама артистка предпочитает комедийные роли.