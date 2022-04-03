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Россиянам будет проще получить персональные сведения о соцподдержке

Россиянам будет проще получить персональные сведения о соцподдержке

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Мария Соколова



Россияне узнают в Пенсионном фонде секретный код и телефонные номера, с которых им будут звонить для информирования о мерах соцзащиты. Об этом говорится в постановлении правительства от 25 марта 2022 года № 471.

Документ вносит изменения в Правила информирования граждан о правах на социальную защиту, социальных услугах, выплат и об условиях их назначения и предоставления.

Установлено, что до 1 июня 2023 года секретный код и телефонные номера, с которых планируется осуществлять звонки для получения персонифицированной информации, устанавливаются при личном посещении человеком Пенсионного фонда России. А с 1 июня 2023 года такие коды и телефоны можно получить при личном посещении участников информирования.

Нуждающихся в соцуслугах предложили учесть в единой информационной системе


«Кодовое слово» дает людям возможность получать персональные консультации специалиста ПФР по телефону, узнать информацию о размере пенсии и социальных выплат. Без подтверждения личности специалисты фонда не имеют права озвучивать персональные сведения.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#соцуслуги #пособия


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По материалам: pnp.ru

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