Самые главные уязвимые точки Рыб

Вадим Карасев

Рыбы — это люди, которые очень удачливы, но не лишены слабых мест. Астрологи рассказали, что это за слабые места, почему они опасны, и как их легко можно превратить в сильные стороны характера.

Ранее мы рассказывали о кармических задачах Рыб. Решить их им мешают слабые стороны, о которых написано далее. Чем раньше эти люди справятся со своими слабостями, тем быстрее достигнут счастья.

Мечтательность и лень

Рыбы очень много думают о будущем, мечтают и представляют себе его таким, каким им бы хотелось его видеть. Это может сыграть положительную. Роль в повышении мотивации, но Рыбы слишком сильно идеализируют будущее, думая, что оно точно должно быть хорошим. Эти люди очень часто забывают, что завтрашний день полностью зависит от нас самих. Рыбы ленятся и не хотят делать что-то ради своего счастья прямо здесь и сейчас. Само собой, это оборачивается для них большими проблемами. Им постоянно нужен кто-то, кто будет их мотивировать заниматься чем-то важным, а не ждать у моря погоды.

Тяга к дурным привычкам

Согласно статистическим исследованиям, Рыбы и Близнецы чаще других Знаков Зодиака увлекаются вредными привычками — они переедают, курят, играют в азартные игры и увлекаются горячительными напитками. Всё это не приносит им ни грамма позитива. Наоборот, так Рыбы только разрушают свою жизнь еще сильнее. Чтобы избавиться от таких пагубных привычек, им приходится прибегать к самым разным методам. Самый правильный из них — попросить помощи у близких людей.

Тяга к меланхолии и апатии

Рыбы часто грустят, потому что их расстраивают неприятные люди, негативные события жизни. Например, им очень трудно даются расставания. Меланхоличный характер проявляется не всеми представителями Знака, но большинством. Тем не менее, от этого тоже можно избавиться. Это только кажется, что характер неизменен. На самом же деле характер можно поменять. Для этого достаточного лишь сильного желания. Да, для этого потребуется время, но никто не говорил, что будет легко. Тут важно вспомнить про еще одну слабую сторону этих людей.

Нехватка самодисциплины

Рыбы знают, что им нужно делать, но не могут собраться в нужный момент. Они теряют дисциплину очень быстро. Если они начинают что-то делать, то через пару дней у них пропадает запал и терпение. Конечно же, ничего хорошего в этом нет, но и с этим Рыбам можно справиться. Тут, к сожалению, найти помощника будет уже сложнее. Придется самим как-то культивировать в себе дисциплинированность.

Безответственность

Рыбы — крайне безответственные люди, что является одной из главных негативных сторон их характера. Они не признают своих ошибок и периодически перекладывают ответственность за них на других людей. Это очень не нравится окружающим, поэтому если Рыбы не хотят терять друзей и уважение окружающих, им стоит быть честнее и научиться признавать ошибки.