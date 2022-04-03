Слуцкий назвал заявление Качиньского «безрассудной» провокацией

15:35 Автор: Юлия Катенёва

Заявление Польши об открытости для размещения американского ядерного оружия направлено на демонстрацию лояльности США. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«В погоне за дивидендами от «торговли русофобией» Варшава, похоже, готова на откровенные и безрассудные провокации, которые могут угрожать не только России, но и всей Европе», — пишет парламентарий.

Ранее в интервью немецкому СМИ вице-премьер Польши, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что страна открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия.

Слуцкий задается вопросом — точно ли Качиньский возглавляет комитет по национальной безопасности? По словам депутата, подобные заявления не имеют ничего общего с безопасностью.

Напряжение на европейском континенте начало нарастать, в том числе, и после размещения американских ПРО в Польше, указал Слуцкий. Это шаг не имел никаких объективных оснований, кроме как продвижение военных сил США к российским границам, подчеркнул политик.





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