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Слуцкий назвал заявление Качиньского «безрассудной» провокацией

Слуцкий назвал заявление Качиньского «безрассудной» провокацией

15:35  Автор: Юлия Катенёва



Заявление Польши об открытости для размещения американского ядерного оружия направлено на демонстрацию лояльности США. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«В погоне за дивидендами от «торговли русофобией» Варшава, похоже, готова на откровенные и безрассудные провокации, которые могут угрожать не только России, но и всей Европе», — пишет парламентарий.

Ранее в интервью немецкому СМИ вице-премьер Польши, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что страна открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия.

Слуцкий задается вопросом — точно ли Качиньский возглавляет комитет по национальной безопасности? По словам депутата, подобные заявления не имеют ничего общего с безопасностью.

Напряжение на европейском континенте начало нарастать, в том числе, и после размещения американских ПРО в Польше, указал Слуцкий. Это шаг не имел никаких объективных оснований, кроме как продвижение военных сил США к российским границам, подчеркнул политик.


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По материалам: pnp.ru

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