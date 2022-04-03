Слух: Несколько игр серии Metal Gear добавят в Game Pass





Пока нет информации о списке игр, которые пополнят подписку Game Pass в первой половине апреля. Однако, начали появляться некоторые слухи, которые говорят, что несколько игр Activision Blizzard могут стать частью подписки Game Pass в начале этого месяца. Слухи основываются на разделе «скидки с Game Pass», в котором игроки заметили проекты, отсутствующе в подписке, о чем мы рассказывали ранее.

Но не только проекты Activision Blizzard оказались в том списке игр в Microsoft Store, на который обратили внимание игроки. Там же обнаружили еще 4 проекта, которые отсутствуют в Game Pass — это игры серии Metal Gear, а именно:

Metal Gear Rising: RevengeanceMetal Gear Solid 5: Ground ZeroesMetal Gear Solid 5: The Phantom PainMetal Gear Survive

Отметим, что игра Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain ранее уже была доступна в подписке Game Pass, но ее удалили оттуда несколько лет назад.