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Слух: Несколько игр серии Metal Gear добавят в Game Pass

Слух: Несколько игр серии Metal Gear добавят в Game Pass


Пока нет информации о списке игр, которые пополнят подписку Game Pass в первой половине апреля. Однако, начали появляться некоторые слухи, которые говорят, что несколько игр Activision Blizzard могут стать частью подписки Game Pass в начале этого месяца. Слухи основываются на разделе «скидки с Game Pass», в котором игроки заметили проекты, отсутствующе в подписке, о чем мы рассказывали ранее.

Но не только проекты Activision Blizzard оказались в том списке игр в Microsoft Store, на который обратили внимание игроки. Там же обнаружили еще 4 проекта, которые отсутствуют в Game Pass — это игры серии Metal Gear, а именно:



Metal Gear Rising: Revengeance



Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes



Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain



Metal Gear Survive

Отметим, что игра Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain ранее уже была доступна в подписке Game Pass, но ее удалили оттуда несколько лет назад.

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По материалам: newxboxone

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