Собчак, Ургант, Тодоренко – Дмитрий Песков рассказал, кого не считает врагами государства

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков дал интервью белорусскому телевидению, в котором рассказал, кого не считает "врагами государства". По его мнению, к ним относятся не все знаменитости, уехавшие из страны или выступившие против военной спецоперации на Украине.

[Ксения] Собчак, [Иван] Ургант, [Регина] Тодоренко – они же не враги государства. У нас есть люди, которые испугались, когда все началось. Кто-то из них уехал, сказал: "Я еду в длительный отпуск". Все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял, и они не являются врагами государства. Многие не поняли, многие испугались. Если ты певец, ты же не понимаешь ничего в политике. Если ты певец, ты должен хорошо петь, ты не должен понимать про расширение НАТО.

Пресс-секретарь отметил, что считает ведущего телепередачи "Вечерний Ургант" большим патриотом, который имеет право на мнение – но не на то, чтобы делиться им на государственном телевидении.

Если ты ведущий Первого канала, ты все понимаешь, но в данном случае – я очень хорошо знаю Урганта, и он большой патриот. У него может быть своя точка зрения. Он ее не имеет права выносить, правда, на Первый канал, но он этого и не делал. Не нужно клеветать на роль людей, не нужно записывать их в "Пятую колонну" ни в коем случае. Да, есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать на наших героев военных. Вот это враги государства.

Ранее Иван Ургант спровоцировал слухи о своем переезде в Израиль, которые позднее были опровергнуты. Параллельно с этим обсуждалась вероятность закрытия шоу "Вечерний Ургант". Якобы команда шоу хотела выступить в эфире против спецоперации на Украине, что и послужило причиной исчезновения программы из сетки вещания.





Иван Ургант

Пресс-секретарь также прокомментировал блокировку инстаграма (владеющая им компания Meta признана в России экстремистской организацией).

Была абсолютная монополия в наших странах, как и во всем мире, отдельно взятых компаний, которые становились главной площадкой для социальных сетей, для мессенджеров, и все мы частично пользуемся до сих пор в той или иной степени услугами этих компаний. Почему мы ими пользуемся? Потому что они хорошие, потому что это высочайшие технологии. <...> Но меняется ситуация, когда эти компании становятся площадкой для врагов государства.

Песков спрогнозировал развитие в России альтернативных сервисов, в которые будут вкладываться средства – таких как Yappy и RuTube. При этом пресс-секретарь признался, что сам пользуется VPN, ведь "это не запрещено".

Также он рассказал о том, как протекают переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

Главное – нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками, и главное, чтобы они продолжались. <...> Потому что в конечном итоге все хотят, чтобы цели военной операции были достигнуты как можно скорее и эти боевые действия прекратились. Это возможно путем этих мирных переговоров, хотя они идут непросто.

Эмиграция российских медиаперсон и деятелей культуры – одна из самых обсуждаемых тем на данный момент. Из страны уже уехали Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Земфира и многие другие. Однако некоторые знаменитости осуждают "побег" из России в сложное для страны время и не рассматривают для себя возможность переезда.

Ольга Петелина