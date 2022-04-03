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Супруг Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался о сбежавшем Иване Урганте

Супруг Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался о сбежавшем Иване Урганте
Муж Татьяны Навки высказался о сбежавшем Иване Урганте   Пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков призвал людей не критиковать ведущего шоу «Вечерний Ургант» и остальных звезд, которые уехали из России. С начала военной спецоперации на Украине многие звезды шоу-бизнеса улетели из России. Так, ведущий шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, Иван Ургант улетел с семьей в Израиль. Многие увидели в этом отъезде предательство Родины, хотя шоумен уверял, что отправился во временный отпуск. Но Дмитрий Песков заступился за тех, кто уехал из страны.
Иван Ургант - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Если ты ведущий Первого канала, ты все понимаешь, но в данном случае я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения, он ее, правда, не имеет права выносить на Первый канал, но он этого и не делал. Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в пятую колонну» — заступился за Ивана Урганта пресс-секретарь президента. Так же Песков добавил в эфире канала «Беларусь 1»: «У нас есть люди, которые испугались, когда все началось. Кто-то из них уехал, сказав, что едут в длительный отпуск. Все поступили по-разному. Но они испугались. Они не поняли. Они не являются врагами государства. Если ты певец, ты ж не понимаешь ничего в политике. Если ты певец, ты должен хорошо петь, ты не должен понимать про расширение НАТО. Да, есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, нападать на героев-военных — вот это враги государства и с ними мы будем бороться». Напомним, что сейчас за границей находятся Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми. Улетели также Ксения Собчак, Рената Литвинова, Оксана Самойлова вместе с рэпером Джиганом, а также другие.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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