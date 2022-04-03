Светлана Бондарчук рассказала русофобстве за рубежом

Светская львица Светлана Бондарчук удивлена поведением известного бренда. Chanel подтвердила ТАСС, что гражданам РФ теперь нужно подписывать специальную бумагу в их магазинах, которая запрещает им носить вещи бренда в своей стране. Юлия Меньшова заметила, что предела абсурду нет, и каждый день он только крепчает. Ведущая предположила, что если так пойдет дело дальше, скоро могут еду запретить продавать.Светлана Бондарчук - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Журналистка и светская львица Светлана Бондарчук удивлена, как вообще марка может запретить носить купленные изделия. «Бренд диктует нам, где можно носить их вещи, а где — нет. Удивлена, что так примитивно компания демонстрирует свое русофобство. Как любопытно закольцовывается история. Несколько десятилетий назад Коко Шанель не гнушается иметь дела с фашистской разведкой, а сегодня бренд, названный ее именем, делит людей по национальному признаку, прикрываясь либеральными ценностями», — написала в своем телеграме бывшая жена Федора Бондарчука.