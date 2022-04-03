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Светлана Бондарчук рассказала русофобстве за рубежом

Светлана Бондарчук рассказала русофобстве за рубежом
Светская львица Светлана Бондарчук удивлена поведением известного бренда.   Chanel подтвердила ТАСС, что гражданам РФ теперь нужно подписывать специальную бумагу в их магазинах, которая запрещает им носить вещи бренда в своей стране. Юлия Меньшова заметила, что предела абсурду нет, и каждый день он только крепчает. Ведущая предположила, что если так пойдет дело дальше, скоро могут еду запретить продавать.
Светлана Бондарчук - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Журналистка и светская львица Светлана Бондарчук удивлена, как вообще марка может запретить носить купленные изделия. «Бренд диктует нам, где можно носить их вещи, а где — нет. Удивлена, что так примитивно компания демонстрирует свое русофобство. Как любопытно закольцовывается история. Несколько десятилетий назад Коко Шанель не гнушается иметь дела с фашистской разведкой, а сегодня бренд, названный ее именем, делит людей по национальному признаку, прикрываясь либеральными ценностями», — написала в своем телеграме бывшая жена Федора Бондарчука.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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