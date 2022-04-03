Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года

Вадим Карасев

Уверенно начать неделю и не упустить приятных перспектив помогут своевременные советы карт Таро. Старшие Арканы приоткроют завесу тайны и помогут Знакам Зодиака составить план действий, который приведет к успеху.

Прогноз карт Таро поможет найти ответы на волнующие вопросы и без труда разрешить сложные задачи. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с раскладами и помнить о том, что порой советы завуалированы. Понять их будет проще, если сопоставить предостережения с происходящим в жизни, а также подключить интуицию.

Овен





Апрельская неделя начинается с карты «Дурак». По ней Овнам не стоит торопить событий и действовать безрассудно. Аркан призывает быть внимательными, чтобы не упустить знаков судьбы, которые помогут найти верный путь к успеху.

Аркан «Император» символизирует умение отстаивать свою точку зрения и целеустремленно двигаться навстречу своей мечте. Овнам стоит грамотно распоряжаться полученной властью, чтобы обрести благополучие и повысить авторитет.

«Колесница» в раскладе — карта, призывающая Овнов совершить последний рывок. По этому Аркану важно здраво оценивать свои силы и не рисковать без явных на то причин. Умение быстро приспосабливаться к обстоятельствам помогут обрести счастье.

Телец





Аркан «Смерть» открывает неделю, указывая Тельцам на прекрасную возможность начать новый проект. По этой карте нельзя отказываться от новых перспектив, цепляясь за прошлое, чтобы не закрывать перед собой новых возможностей.

В середине недели по карте «Колесо фортуны» Тельцы будут вынуждены пережить события, которые покажутся спонтанными и хаотичными. На самом деле судьбой все запланировано, а значит, нужно спокойно отнестись к происходящему и не делать поспешных выводов.

Карта «Звезда» призывает обращать внимание на знаки, которые укажут путь к успеху и предостерегут в случае возникновения проблем на пути. Тельцам важно оставаться бдительными и осмотрительными.

Близнецы





В начале недели по карте «Маг» Близнецы не будут скованы обстоятельствами, а значит, настало время активной работы. Аркан призывает пользоваться талантами и быть находчивыми чтобы привлечь успех.

По карте «Правосудие» Близнецы должны помнить о том, что каждое действие отражается в будущем. Ошибки и опрометчивые шаги отдалят от успеха, а значит нужно быть предельно внимательными и не горячиться.

«Сила» в раскладе — карта, указывающая на преодоление препятствий и умении находить выход из затруднительного положения. Аркан символизирует победу, если Близнецы будут осмотрительны и не станут рисковать понапрасну.

Рак





Раки в начале недели столкнутся с муками выбора. Аркан «Влюбленные» указывает на период, когда нужно определиться с направлением, скорректировать планы и приступить к новым задачам, выполнение которых поможет обрести успех.

Карта «Солнце» говорит о триумфе. По этому Аркану Раки смогут насладиться очередной победой, разделить радость с близкими, а также приступить к новым проектам. Сил будет в избытке, а препятствий на пути не встретится.

Аркан «Маг» говорит о том, что Раки смогут заявить о себе и выйти из тени конкурентов. По этой карте важно понимать, что не только настойчивость, но и находчивость станут источником новых побед и свершений.

Лев





Карта «Смерть» открывает неделю, призывая Львов оставить в прошлом то, что уже не имеет значения в настоящем. Аркан указывает на новые возможности, которые готовы ворваться в жизнь, если освободить для них место.

«Мир» в раскладе — позитивная карта, указывающая на отсутствие препятствий. По этому Аркану Львы смогут достичь новых успехов, если не станут сворачивать с выбранного пути и действовать безрассудно.

Карта «Дурак» сулит Львам позитивные перемены и новые возможности. По этому Аркану важно лишь помнить о том, что переоценивать свои силы чревато неприятностями, а значит, нужно призвать на помощь интуицию и не игнорировать предчувствий.

Дева





Аркан «Колесница» открывает апрельскую неделю, призывая Дев к активным действиям. По этому Аркану нельзя медлить — действовать нужно решительно, чтобы не упустить новых возможностей и преуспеть в выбранном направлении.

Карта «Повешенный» указывает на паузу, когда Девы не смогут больше трудиться над одним из дел. Такое положение вещей не должно пугать — сейчас нужно переключить внимание, чтобы отдохнуть и перезагрузить сознание.

Аркан «Влюбленные» указывает Девам на необходимость сделать выбор. Спешка и сомнения могут стать причиной промаха, поэтому так важно сосредоточиться, чтобы решение было верным и привело к новым успехам.

Весы





Неделю открывает карта «Влюбленные», которая призывает Весов сделать выбор. Аркан указывает на возможность развития, поэтому спешить с принятием ответственных решений не нужно.

Аркан «Императрица» говорит о том, что Весы справились с трудностями выбора и теперь могут спокойно работать, положившись на судьбу. Позитивная карта говорит о том, что в скором времени Весы получат награду за приложенные усилия.

По карте «Солнце» Весов в конце недели ожидает триумф. Аркан символизирует завершение любых трудностей, обретение своего места и успех в начатом деле. Совет карты — не бояться перемен и действовать активно.

Скорпион





В начале недели Скорпионы должны быть готовы к тому, что не все события будут развиваться по плану. Аркан «Колесо фортуны» символизирует непредсказуемые на первый взгляд вещи, которые на самом деле приведут к позитивным переменам. Главное — не паниковать и не торопиться с выводами.

Аркан «Звезда» является счастливым знаком судьбы, который указывает Скорпионам на то, что они выбрали верный путь. Отсутствие спешки и умение видеть знаки судьбы уберегут от проблем и помогут обойти препятствия на пути к желанной цели.

По карте «Императрица» Скорпионы смогут обрести счастье в личной жизни, разрешить разногласия и прийти к успеху. Позитивный настрой, вдумчивые решения и внимание к деталям приблизят позитивные события.

Стрелец





Карта «Верховная жрица» призывает не начинать неделю с активных действий. По этому Аркану Стрельцам не помешает внимание к предчувствиям, которые уберегут от досадных промахов и помогут выбрать верное время для того, чтобы приступить к работе.

По карте «Повешенный» Стрельцам не стоит пугаться, если что-то пойдет не по плану. Дела могут заставить подождать, а значит, можно переключить внимание и решить ранее отложенные задачи. События будут развиваться неспешно, но проблем не возникнет.

Неделя завершается картой «Солнце», по которой Стрельцы смогут начать новые проекты, расширять горизонты и смело браться за те задачи, которые раньше казались недостижимыми. Совет карты — смотреть в будущее с оптимизмом и не бояться перемен.

Козерог





Карта «Луна» описывает ситуацию, когда сомнения и страхи могут помешать. Козерогам в начале недели важно посмотреть правде в глаза и не становиться заложниками домыслов, которые могут завести в тупик.

По карте «Повешенный» Козероги должны быть готовы к тому, что какое-то из дел приостановится. Совет карты — переключить внимание на ранее отложенные задачи, чтобы не терять времени даром.

Карта «Сила» говорит о завершении трудностей и отсутствии преград. По этому Аркану можно смело воплощать в жизнь планы и не бояться проблем. Главное — не переоценивать своих сил и не брать на себя непосильных задач.

Водолей





В начале недели Водолеям пригодится умение выжидать. Аркан «Верховная жрица» призывает оставить спешку, чтобы не совершить ошибок, а также не зайти в тупик из-за поспешных выводов, сделанных на эмоциях.

По карте «Дурак» Водолеям не стоит халатно относиться к тому, что происходит в их жизни. Внимание к деталям и ответственность помогут избежать досадных промахов, способных завести в тупик.

Аркан «Смерть» завершает не только неделю, но и указывает на необходимость попрощаться с прошлым. Водолеи смогут привлечь в жизнь позитивные события, если перестанут заниматься делами, которые уже не сыграют никакой роли и лишь отнимут драгоценное время.

Рыбы





В начале недели по карте «Умеренность» Рыбам не стоит начинать активных действий. Аркан напоминает о том, что размеренность и сдержанность помогут сберечь силы и не свернуть на путь, ведущий в тупик.

Аркан «Правосудие» призывает Рыб не отчаиваться, если придется провести работу над ошибками. Судьба напоминает о том, что каждое действие отражается в будущем, а значит, нужно извлечь уроки из недочетов, чтобы впредь не повторять подобных промахов.

«Смерть» в раскладе — карта обновления. По этому Аркану наступает пора закрыть двери прошлого, обновить энергетику и приступать к новым проектам. Отжившее прошлое важно оставить за спиной, чтобы не лишать себя новых возможностей.