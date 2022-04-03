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Утечка: В сеть выложили новые скриншоты раннего билда Starfield

Утечка: В сеть выложили новые скриншоты раннего билда Starfield


Утечки скриншотов Starfield происходили неоднократно в прошлом году, а сегодня в сети появились новые изображения раннего билда игры. Разработчики из Bethesda до сих пор не показали полноценный геймплей проекта, но уже неоднократно можно было видеть различные кадры из игры, благодаря попадающим в сеть скриншотам. В основном, на этих кадрах запечатлена тестовая локация Starfield.

Ниже можно видеть новые 5 скриншотов из Starfield, которые появились в сети — они были выложены в сабреддите r/StarfieldAlliance. На скриншотах ранний билд игры из 2018 года, на них можно видеть нечто, что кажется базой, а также самого игрока снаружи этой базы.





Напомним, релиз Starfield должен состояться в этом году, но уже ходят слухи, что проект могут перенести.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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Утечка: В сеть выложили новые скриншоты раннего билда Starfield
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