В Антарктиде на станции «Академик Вернадский» началась пересменка экипажей

Члены 27-ой антарктической экспедиции высадились на украинской станции «Академик Вернадский».Как сообщает Национальный антарктический научный центр, этому поспособствовала погода в Антарктике.«На станцию уже прибыла команда 27-й украинской антарктической экспедиции. Их с радостью встретили зимовщики 26-й УАЭ и участники сезонного отряда. Так что пересменка началась, и в ближайшие дни одновременно с разгрузкой судна будет продолжаться передача дел между экспедициями», — говорится в сообщении.Напомним, ледокол «Ноосфера» подошел к станции «Академик Вернадский» 31 марта, однако из-за сильного шторма не смог начать выгрузку оборудования, продовольствия и членов экспедиции.Сейчас зимовщики и оборудование доставляется на станцию с помощью небольшой транспортной баржи, которая вмещает несколько тонн грузов. Выгрузка продлится несколько дней, за это время состоится пересменка экспедиций.