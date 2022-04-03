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В Большом театре стартовала акция "Открытый занавес" в поддержку семей погибших военных

В Большом театре стартовала акция "Открытый занавес" в поддержку семей погибших военных

В России стартовала масштабная благотворительная акция "Открытый занавес", которую Министерство культуры РФ организовало с целью поддержать российского зрителя, а также оказать помощь семьям военных и беженцам из Донбасса.

Запустил акцию Большой театр – 2 апреля на на его сцене показали балет Арама Хачатуряна "Спартак" в постановке Юрия Григоровича. Вырученные от продажи билетов средства направят семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.

Также в апреле театр пригласит на балет "Дон Кихот" эвакуированных жителей ЛНР, ДНР и Украины, которые сейчас находятся в Москве, Подмосковье и близлежащих регионах.

Сегодня Большой театр открывает российскую акцию "Открытый занавес", к которой потом присоединятся многие российские театры федерального подчинения и не только. Мне кажется, что в это сложное и непростое для страны время каждый должен заниматься своим делом. И мы счастливы, что сегодня открываем каждый день этот занавес,

– заявил генеральный директор театра Владимир Урин перед началом спектакля "Спартак".


Балет "Спартак"

Он отметил, что в театре чувствуют потребность зрителя в искусстве в непростое для страны время.

В Большом театре всегда благодарны зрителю. Но того, как он сегодня откликается на то, что происходит на сцене, мы, пожалуй, давно не видели.

Напомним, 26 февраля Владимир Урин поставил подпись под обращением театральных деятелей, выступивших против военной спецоперации на Украине.

В рамках акции "Открытый занавес" российские театры покажут спектакли и проведут мероприятия для самых разных зрителей – многодетных семей, членов молодежных, волонтерских и ветеранских организаций. 

Ранее в Большом театре отказались выполнить требование о приостановке показа балета "Укрощение строптивой" известного французского балетмейстера Жан-Кристофа Майо.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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