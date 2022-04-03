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Валерия хотела уйти на пенсию

Валерия хотела уйти на пенсию
Муж певицы Валерии рассказал о ее решении. Недавно в СМИ попала информация о том, что Валерия собирается завершить карьеру. Позже выяснилось, что муж певицы Иосиф Пригожин посоветовал ей принимать решение с холодной головой и не торопиться с уходом. Артистка прислушалась к мнению супруга и отложила выход на пенсию. Валерия деликатно промолчала про причины, из-за которых хотела бросить шоу-бизнес, но её муж рассказал правду о переживаниях жены.
Валерия с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Пригожина, Валерия недавно пережила серьезный творческий кризис. Ей откровенно не нравились песни молодых «псевдомузыкантов» и блогеров, которая выстреливала в Сети, и понимала, что она не хочет заниматься чем-то похожим. «Это же некая математическая схема, конструктор из песен, а музыки как таковой нет. Слепили песенку и бабки пошли рубить. Валерия не хотела в этом всем существовать», — расскказал Пригожин в интервью МК. Вывести Валерию из кризиса удалось Максиму Фадееву. Он написал для певицы новый репертуар, который отложил её уход из профессии на неопределенный срок. «Новые песни, которые сейчас появились, достойны ее вокальных данных и представления о музыке», — сказал Пригожин.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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