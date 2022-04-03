Xbox Series X впервые за долгое время можно с легкостью купить





Дефицит игровых приставок Xbox Series X имеет место быть практически со дня релиза этих самых приставок. Компания Microsoft не может с ним справиться уже больше года, но, похоже, появились некоторые улучшения в этой ситуации.

Портал Kotaku обратил внимание, что впервые за долгое время появилась возможность с легкостью купить Xbox Series X по официальной розничной цене в США. Консоль стала доступна для покупки на Amazon, в Walmart и ряде других магазинов. Ее можно просто приобрести за $499 с доставкой в ближайшее время, а не зарезервировать себе место в очереди на консоль, как это было раньше.

На данный момент нет информации о том, какое количество консолей Xbox Series X доступно для покупки, но, похоже, дефицит на некоторое время удалось побороть — приставки доступны для покупки уже несколько дней в США по официальным ценам без задержки в доставке. Отметим, что с Playstation 5 в тех же американских магазинах все еще остаются проблемы — их так просто не приобрести.